Otelden hırsızlığa adli kontrol

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otelden hırsızlığa adli kontrol

İHA

Samsun'da bir otelden labtop bilgisayar çaldığı iddia genç, polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otelden hırsızlığa adli kontrol

Samsun'da bir otelden labtop bilgisayar çaldığı iddia genç, polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Körfez Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelden 1 adet labtop bilgisayar çalındı. Olay polise haber verildi. Güvenlik kamerası görüntüsünden hırsızlık olayını M.A.B.'nin (25) gerçekleştirdiği tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A.B. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona günlerinde tramvay yolcu sayıları yüzde 87 azaldı Geçen sene mart-nisan-mayıs aylarında 5,5 milyon kişi tramvayla yolculuk yaparken bu sene aynı aylarda 2 milyona yakın kişi tramvayları kullandı
YEREL HABERLER Korona günlerinde tramvay yolcu sayıları yüzde 87 ...
Samsun’da tramvay seferlerinde ‘normalleşme’
YEREL HABERLER Samsun’da tramvay seferlerinde ‘normalleşme’
Su ürünleri yetiştiricilerine işlenmiş ürün desteği
YEREL HABERLER Su ürünleri yetiştiricilerine işlenmiş ürün desteği
Bafra’da camilere dezenfekte
YEREL HABERLER Bafra’da camilere dezenfekte
Temizlik yaptığı evden hırsızlıktan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Temizlik yaptığı evden hırsızlıktan gözaltına alındı
Camilerin ibadete açılması öncesi çok önemli uyarı Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır: “Cuma namazlarımızda izdihama neden olunmamalı”
YEREL HABERLER Camilerin ibadete açılması öncesi çok önemli ...
Zabıtadan fırınlara yakın markaj
YEREL HABERLER Zabıtadan fırınlara yakın markaj
Zabıtadan korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan korona virüs denetimi
Hipertansiyon hastalarına 'ilaç' uyarısı
YEREL HABERLER Hipertansiyon hastalarına 'ilaç' uyarısı
Samsun´da 9 yeni vaka saptandı, filyasyon çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Samsun´da 9 yeni vaka saptandı, filyasyon çalışması ...
Samsun´da 9 yeni vaka saptandı, filyasyon çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Samsun´da 9 yeni vaka saptandı, filyasyon çalışması ...
Atakumlu mükelleflere ‘1 Haziran’ uyarısı Atakum Belediyesi: “Vergi ödemelerinde son güne kalmayın”
YEREL HABERLER Atakumlu mükelleflere ‘1 Haziran’ uyarısı Atakum ...
Yaz geliyor, ‘ultraviyole’ ışınlarına dikkat Uzmanlar uyardı: “Güneş koruyucunuz olmadan sokağa çıkmayın”
YEREL HABERLER Yaz geliyor, ‘ultraviyole’ ışınlarına dikkat Uzmanlar ...
Rektör Aydın: "Darbeler, Türkiye'yi kontrol altında tutma girişimleridir"
YEREL HABERLER Rektör Aydın: "Darbeler, Türkiye'yi kontrol altında ...
İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat sürüyor
YEREL HABERLER İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat ...
Samsun'da cip denize uçtu Cipte bulunan 2 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Samsun'da cip denize uçtu Cipte bulunan 2 kişi, ...
Samsun’da bir günde 9 pozitif vaka tespit edildi, valilik rehavet uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Samsun’da bir günde 9 pozitif vaka tespit edildi, ...
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
Traktör devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Traktör devrildi: 1 ölü
Tekme attığı korkuluk kırılınca dereye düşüp, yaralandı
YEREL HABERLER Tekme attığı korkuluk kırılınca dereye düşüp, ...
Havza Belediyesi kısıtlamada yoğun çalışma
YEREL HABERLER Havza Belediyesi kısıtlamada yoğun çalışma
Başkan Özdemir‘den şehit kızına doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Özdemir‘den şehit kızına doğum günü sürprizi
Samsun'da felç geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER Samsun'da felç geçiren yaşlı adamın yardımına ...
Samsun'da gasp suçundan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da gasp suçundan gözaltına alınan 2 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X