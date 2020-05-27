Samsun’da tramvay seferlerinde ‘normalleşme’

Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. (SAMULAŞ) tarafından tramvay seferlerinde sıklığın artırıldığı açıkladı. Uygulama bir 'normalleşme' adımı olarak yorumlandı.
Açıklamaya göre tramvayın, Tıp FakültesiRektörlük seferleri 06.1506.45 12 dakika, 06.4509.00 10 dakika, 09.0020.00 12 dakika, 20.0021.00 20 dakika, 21.0023.45 saatlerinde 30 dakikada bir yapılacak.
RektörlükBelediyeevleri seferleri 06.1506.45 6 dakika, 06.4509.00 5 dakika, 09.0020.00 6 dakika, 20.0021.00 10 dakika, 21.0023.45 saatlerinde 15 dakikada bir yapılacak.
BelediyeevleriTekkeköy seferleri 06.1506.45 12 dakika, 06.4509.00 10 dakika, 09.0020.00 12 dakika, 20.0021.00 20 dakika, 21.0023.45 saatlerinde 30 dakikada bir yapılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.