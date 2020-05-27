Bıçaklı saldırıda yaralandı

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Samsun'da bıçaklı ve silah kabzalı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan M.K. sol kasığından bıçaklandı, kafasına da tabanca kabzasıyla vurularak yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K. tedavi altına alındı. Saldırganlar araçla olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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