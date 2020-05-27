Polisler yaralı karacayı kurtarmak için seferber oldu

Samsun'da bir aracın çarparak ağır yaraladığı karaca için Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

Olay, SamsunAnkara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracın çarparak yaraladığı karaca buldu. Bölge Trafik ekipleri yaralı karacayı kurtarmak için seferber oldu. Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi ancak karacanın telef olduğu öğrenildi.

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