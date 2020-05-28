Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz’in tek kısıtlamalı ili Samsun’da çok önemli korona uyarısı İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç: “Bir süre daha tedbirli olmaya, maske kullanımına, fiziksel mesafeye, el yıkamaya dikkat edin. Dikkat edin ki, ikinci bir dalga olmadan bu hastalığı yenelim” “İlimizde aileler nedense hastalığın kendilerine aile dışındaki bir kişiden bulaşacağı düşüncesiyle hareket ediyor. Bu nedenle akraba ziyaretlerine ve sıkı aile ilişkilerine devam ediyorlar. Böyle olunca tek pozitif vakayla başlayan bulaşma, aynı aileden 8-10 kişinin pozitif olmasıyla sonuçlanıyor”

İHA

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Karadeniz Bölgesi'nin tek seyahat kısıtlamalı ili Samsun'da tüm vatandaşlara seslenerek, "Lütfen, rehavet ve dikkatsizlik yüzünden, kontrol altına aldığımız bir virüsün daha fazla yayılmasına izin vermeyin. Bir süre daha tedbirli olmaya, maske kullanımına, fiziksel mesafeye, el yıkamaya dikkat edin. Dikkat edin ki, ikinci bir dalga olmadan bu hastalığı yenelim" dedi.

Karadeniz’in tek kısıtlamalı ili Samsun’da çok önemli korona uyarısı İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç: “Bir süre daha tedbirli olmaya, maske kullanımına, fiziksel mesafeye, el yıkamaya dikkat edin. Dikkat edin ki, ikinci bir dalga olmadan bu hastalığı yenelim” “İlimizde aileler nedense hastalığın kendilerine aile dışındaki bir kişiden bulaşacağı düşüncesiyle hareket ediyor. Bu nedenle akraba ziyaretlerine ve sıkı aile ilişkilerine devam ediyorlar. Böyle olunca tek pozitif vakayla başlayan bulaşma, aynı aileden 8-10 kişinin pozitif olmasıyla sonuçlanıyor”

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Karadeniz Bölgesi'nin tek seyahat kısıtlamalı ili Samsun'da tüm vatandaşlara seslenerek, “Lütfen, rehavet ve dikkatsizlik yüzünden, kontrol altına aldığımız bir virüsün daha fazla yayılmasına izin vermeyin. Bir süre daha tedbirli olmaya, maske kullanımına, fiziksel mesafeye, el yıkamaya dikkat edin. Dikkat edin ki, ikinci bir dalga olmadan bu hastalığı yenelim” dedi.
Kontrollü Sosyal Hayat Dönemi’nin son dönemde yanlış algılanılarak, toplumda bir rehavet duygusuna ve tedbirlerin azaltılmasına neden olduğunu söyleyen Muhammet Ali Oruç, koronanın rehaveti asla cezasız bırakmadığına, Samsun’da hala tedbirsizlik sonucu yeni vakaların gelmeye devam ettiğine dikkat çekti.
Şu an en hatalı davranışın tehlike geçmiş gibi davranmak olduğunu belirten Sağlık Müdürü Oruç, amaçlarının vaka sayısını sıfırlamak olduğu bir dönemde filyasyon ekipleri tarafından 8 bin kişiye ulaşılıp gerekli bilgilendirme ve takipler yapılmış olmasına rağmen; hala il dışından resmi izinle memleketine gelenlerin davet verdiğini ve bu davetlere onlarca insanın yayılım riskini düşünmeden katıldığını, bu tabloda vaka sayısını sıfırlamanın kısa vadede kolay olmayacağını söyledi.
Böyle bir ortamda hala ‘bayramda sokağa çıkma yasağı vardı, bayram sonrası ziyaretlerimi yaparım’ düşüncesinde olanların var olduğunu söyleyen Oruç, bu davranışın son derece yanlış olduğunu, ev ziyaretlerinin, özellikle il dışından gelenlerin ziyaretlerinin bir süre ertelenmesi gerektiğini, yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak camilerde de ibadet sırasında belirtilen kurallara uyulmasının önem arz ettiğini, ne kadar bir arada olup, sosyal mesafe kurallarını ihlal edersek, herkesin o kadar çok risk altına gireceğini hatırlattı.

Aile içinde yayılıyor
Samsun’da vakaların özellikle aile içinde yayıldığına dikkat çeken Oruç, “İlimizde aileler nedense hastalığın kendilerine aile dışındaki bir kişiden bulaşacağı düşüncesiyle hareket ediyor. Bu nedenle akraba ziyaretlerine ve sıkı aile ilişkilerine devam ediyorlar. Böyle olunca tek pozitif vakayla başlayan bulaşma, aynı aileden 810 kişinin pozitif olmasıyla sonuçlanıyor. Herkesi bu durumu dikkate alıp, aile ziyaretlerine ara verip, kontrollü davranmaya davet ediyorum” diye konuştu.
Kovid19 hastalığında her dikkatsizlik ve ihmalin can kaybıyla sonuçlanabilecek bir süreci başlattığını vurgulayan Oruç, tüm Samsunlulara seslenerek, “Lütfen, rehavet ve dikkatsizlik yüzünden, kontrol altına aldığımız bir virüsün daha fazla yayılmasına izin vermeyin. Bir süre daha tedbirli olmaya, maske kullanımına, sosyal mesafeye, el yıkamaya dikkat edin. Dikkat edin ki, ikinci bir dalga olmadan bu hastalığı yenelim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Sessiz düşman’ hipertansiyon
YEREL HABERLER ‘Sessiz düşman’ hipertansiyon
Samsunlu seyyah Kadir Mert’in hayatı bir film ile değişti
YEREL HABERLER Samsunlu seyyah Kadir Mert’in hayatı bir film ile ...
Demokrasi Meydanı’nda ilk cuma namazı
YEREL HABERLER Demokrasi Meydanı’nda ilk cuma namazı
Prof. Dr. Albayrak: “Korona virüsüne karşı 'yeni bir hayat' düzenlenmeli”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Albayrak: “Korona virüsüne karşı 'yeni bir ...
“Öteki Buluşmalar” Dr. Necdet Subaşı: “Bugün dini hayatın gerçeklikle kurması gereken bağlar sarsılıyor”
YEREL HABERLER “Öteki Buluşmalar” Dr. Necdet Subaşı: “Bugün dini ...
Dikkatsizliklerini az daha canlarıyla ödeyeceklerdi Tramvay kazaları güvenlik kameralarına yansıdı SAMULAŞ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Beler: “Cep telefonu kullanımı ve yürürken müzik dinlemek dikkat dağıtıyor”
YEREL HABERLER Dikkatsizliklerini az daha canlarıyla ...
Kazada otomobil ikiye bölündü: 2'si ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Kazada otomobil ikiye bölündü: 2'si ağır 5 yaralı
Alkol alan şahıslar kavga etti: 5 yaralı
YEREL HABERLER Alkol alan şahıslar kavga etti: 5 yaralı
Polisler yaralı karacayı kurtarmak için seferber oldu
YEREL HABERLER Polisler yaralı karacayı kurtarmak için seferber oldu
Bıçaklı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Bıçaklı saldırıda yaralandı
Sulama kuyusuna düşen çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Sulama kuyusuna düşen çocuk boğuldu
65 yaş ve üstüne cuma namazı kısıtlaması
YEREL HABERLER 65 yaş ve üstüne cuma namazı kısıtlaması
Korona günlerinde tramvay yolcu sayıları yüzde 87 azaldı Geçen sene mart-nisan-mayıs aylarında 5,5 milyon kişi tramvayla yolculuk yaparken bu sene aynı aylarda 2 milyona yakın kişi tramvayları kullandı
YEREL HABERLER Korona günlerinde tramvay yolcu sayıları yüzde 87 ...
Samsun’da tramvay seferlerinde ‘normalleşme’
YEREL HABERLER Samsun’da tramvay seferlerinde ‘normalleşme’
Otelden hırsızlığa adli kontrol
YEREL HABERLER Otelden hırsızlığa adli kontrol
Su ürünleri yetiştiricilerine işlenmiş ürün desteği
YEREL HABERLER Su ürünleri yetiştiricilerine işlenmiş ürün desteği
Bafra’da camilere dezenfekte
YEREL HABERLER Bafra’da camilere dezenfekte
Temizlik yaptığı evden hırsızlıktan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Temizlik yaptığı evden hırsızlıktan gözaltına alındı
Camilerin ibadete açılması öncesi çok önemli uyarı Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır: “Cuma namazlarımızda izdihama neden olunmamalı”
YEREL HABERLER Camilerin ibadete açılması öncesi çok önemli ...
Zabıtadan fırınlara yakın markaj
YEREL HABERLER Zabıtadan fırınlara yakın markaj
Zabıtadan korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan korona virüs denetimi
Hipertansiyon hastalarına 'ilaç' uyarısı
YEREL HABERLER Hipertansiyon hastalarına 'ilaç' uyarısı
Samsun´da 9 yeni vaka saptandı, filyasyon çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Samsun´da 9 yeni vaka saptandı, filyasyon çalışması ...
Samsun´da 9 yeni vaka saptandı, filyasyon çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Samsun´da 9 yeni vaka saptandı, filyasyon çalışması ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X