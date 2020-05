Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Karadeniz Bölgesi'nin tek seyahat kısıtlamalı ili Samsun'da tüm vatandaşlara seslenerek, “Lütfen, rehavet ve dikkatsizlik yüzünden, kontrol altına aldığımız bir virüsün daha fazla yayılmasına izin vermeyin. Bir süre daha tedbirli olmaya, maske kullanımına, fiziksel mesafeye, el yıkamaya dikkat edin. Dikkat edin ki, ikinci bir dalga olmadan bu hastalığı yenelim” dedi.

Kontrollü Sosyal Hayat Dönemi’nin son dönemde yanlış algılanılarak, toplumda bir rehavet duygusuna ve tedbirlerin azaltılmasına neden olduğunu söyleyen Muhammet Ali Oruç, koronanın rehaveti asla cezasız bırakmadığına, Samsun’da hala tedbirsizlik sonucu yeni vakaların gelmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Şu an en hatalı davranışın tehlike geçmiş gibi davranmak olduğunu belirten Sağlık Müdürü Oruç, amaçlarının vaka sayısını sıfırlamak olduğu bir dönemde filyasyon ekipleri tarafından 8 bin kişiye ulaşılıp gerekli bilgilendirme ve takipler yapılmış olmasına rağmen; hala il dışından resmi izinle memleketine gelenlerin davet verdiğini ve bu davetlere onlarca insanın yayılım riskini düşünmeden katıldığını, bu tabloda vaka sayısını sıfırlamanın kısa vadede kolay olmayacağını söyledi.

Böyle bir ortamda hala ‘bayramda sokağa çıkma yasağı vardı, bayram sonrası ziyaretlerimi yaparım’ düşüncesinde olanların var olduğunu söyleyen Oruç, bu davranışın son derece yanlış olduğunu, ev ziyaretlerinin, özellikle il dışından gelenlerin ziyaretlerinin bir süre ertelenmesi gerektiğini, yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak camilerde de ibadet sırasında belirtilen kurallara uyulmasının önem arz ettiğini, ne kadar bir arada olup, sosyal mesafe kurallarını ihlal edersek, herkesin o kadar çok risk altına gireceğini hatırlattı.



Aile içinde yayılıyor

Samsun’da vakaların özellikle aile içinde yayıldığına dikkat çeken Oruç, “İlimizde aileler nedense hastalığın kendilerine aile dışındaki bir kişiden bulaşacağı düşüncesiyle hareket ediyor. Bu nedenle akraba ziyaretlerine ve sıkı aile ilişkilerine devam ediyorlar. Böyle olunca tek pozitif vakayla başlayan bulaşma, aynı aileden 810 kişinin pozitif olmasıyla sonuçlanıyor. Herkesi bu durumu dikkate alıp, aile ziyaretlerine ara verip, kontrollü davranmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Kovid19 hastalığında her dikkatsizlik ve ihmalin can kaybıyla sonuçlanabilecek bir süreci başlattığını vurgulayan Oruç, tüm Samsunlulara seslenerek, “Lütfen, rehavet ve dikkatsizlik yüzünden, kontrol altına aldığımız bir virüsün daha fazla yayılmasına izin vermeyin. Bir süre daha tedbirli olmaya, maske kullanımına, sosyal mesafeye, el yıkamaya dikkat edin. Dikkat edin ki, ikinci bir dalga olmadan bu hastalığı yenelim” şeklinde konuştu.

