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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza Belediyesi camileri dezenfekte etti

İHA

Havza'da Kovid19 tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi camileri dezenfekte etti

Havza’da Kovid19 tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs'ta cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Havza Belediyesi Temizlik İşleri Dezenfeksiyon Ekibi tarafından camilerde de dezenfekte çalışması yapıldı. Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’un koordinesinde yürütülen çalışmada camiler dezenfekte edildi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İbadethanelerimiz cemaatini, bizler de camilerimizde ibadetlerimizi eda etmeyi özledik. Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için ilk günden bu yana sıkı bir çalışma ile ilçemizin tüm cadde ve sokaklarını ilaçlı su ile yıkadık, ilçe pazarlarında sosyal mesafenin korunması ile maske takılması konusunda gerekli önlemleri aldık. Şimdi camilerimiz bazı kurallar dahilinde ibadete açılıyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı ortamda ibaretlerini yapabilmeleri için camilerimizde sıkı bir dezenfekte çalışması yürüttük. İnşallah bu sıkıntılı günleri dayanışma içinde hep birlikte atlatacağız” dedi.

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