Samsun’un arazi tartışması: 1 kişi silahla yaralandı

En güzel resimli cuma mesajları kısa ve öz

'O günler çok özlendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un 19 Mayıs İlçesinde arazi tartışmasında kan aktı. 1 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yörükler Mahallesi'nde H.İ.A. ile S.A. isimli şahıs aralarında arazi meselesi yüzünden tartıştığı yaşandı. H.İ.A. üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile S.A’ya ateş etti. Aldığı kurşunla yaralanan S.A. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. H.İ.A. olayda kullandığı tabanca ile birlikte jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.