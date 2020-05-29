Samsun'da cuma namazı sosyal mesafeli kılındı

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<br>Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da bulunan Büyük Cami'de vatandaşlar cuma namazını sosyal mesafeye uygun şekilde kıldı. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı kararla 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı. Samsun'da belirlenen camilerde bugün ilk Cuma namazı cemaatle kılındı. İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami'de de vatandaşlar avluda çizgilerle belirlenen yerlere seccadelerini sererek namaz kıldı. Maske takan vatandaşlar arasında kılacakları yerler için 1,5 metre mesafe bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-05-29 14:06:34<br>

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