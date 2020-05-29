Dr. Kamil Furtun ölümünün 5. yılında anıldı

Samsun'da hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Opr. Dr. Kamil Furtun ölümünün beşinci yılında anıldı.

SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Opr. Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hizmet Binası'nda gerçekleşen programda Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan'ın açılış konuşmasının ardından Opr. Dr. Kamil Furtun'un hayatına ait kesitler sunan bir videosunum gerçekleştirildi. Meslek arkadaşları ve dostları onla olan anılarını ve düşüncelerini paylaştılar. Kamil Furtun'un eşi Dr. Funda Neslihan Furtun da katıldığı anma programında duygu dolu anlar yaşandı.

Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hizmet Binası'nda görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Kamil Furtun, 29 Mayıs 2015'te hastanede İsmail Koyun tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, aynı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından tutuklanan Koyun, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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