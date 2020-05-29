Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen C.D., R.Ç., R.S. ve B.D.yi gözaltına aldı. Narkotik polisi bir başka uyuşturucu operasyonunda ise B.D. ve B.K.'yi gözaltına aldı. İki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 6 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.