Husumetlisini balkondan tüfekle ateş ederek, öldürdü

<br>Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, poliste 5 ayrı suçtan kaydı bulunan Ali G.(18), evinin önüne gelip küfreden Orhan E.'yi (19) balkondan pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Şüpheli, saklandığı apartmanın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken yakalandı.<br>Olay, saat 01.00 sıralarında Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan E., husumetli olduğu Ali G.´nin evinin önüne gelerek küfretti. Balkona çıkan Ali G., Orhan E.´nin elinde tabanca olduğunu görünce, içeriden pompalı tüfeğini alıp ateş açtı. Orhan E., kanlar içinde kalırken, Ali G. kaçtı.<br>İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Orhan E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırdı. <br>Tedaviye alınan Orhan E., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.<br>YANGIN MERDİVENİNDE YAKALANDI<br>Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri, Ali G.'nin Yenimahalle'deki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polisi ekiplerini fark eden şüpheli, apartmanın yangın merdiveninden kaçmaya çalıştı. Ancak kıskıvrak yakalandı.<br>Şüpheli olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Cinayet zanlısının poliste 5 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-05-29 17:56:25<br>
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