Askerden izne geldi, silahlı saldırıda öldü (2)

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<br>CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI<br>Samsun'da, motosikletiyle hareket halinde olan Furkan Demircan'ın başka bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili şüpheli F.Ç., Atakum ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli F.Ç., sağlık kontrolü için Gazi Devlet Hastanesi´ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY<br>2020-05-29 21:46:20<br>

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