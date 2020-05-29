Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.E.İ. (33) her iki bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.E.İ, tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.İ. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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