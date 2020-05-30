İzne gelen askeri öldüren şüpheli: Küfretti, rastgele ateş ettim

<br>Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, askerden izinli gelen Furkan Demircan'ı (21) motosikletiyle seyir halindeyken pompalı tüfekle vurarak öldüren Furkan Çelik, ifadesinde, "Yanımızdan geçerken bana küfretti. Ben de sinirlenip otomobilde bulunan pompalı tüfekle rastgele ateş ettim" dedi. <br>Samsun'un İlkadım ilçesinde dün meydana gelen olayda, Tekirdağ'daki vatani görevinden izinli gelen Furkan Dermircan'a motosikletiyle seyir halindeyken, otomobille gezen Furkan Çelik, pompalı tüfekle ateş etti. Demircan olay yerinde hayatını kaybederken, Çelik beraberindeki 2 kişiyle birlikte kaçtı. <br>İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Furkan Demircan'ın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.<br>Kaçan şüpheliler ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Bürosu'na teslim edilen şüpheliler, sorgularının ardından çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi. <br>Pompalı tüfeği ateşleyen Furkan Çelik, poliste verdiği ifadesinde "Biz otomobil ile geziyorduk. Yanımızdan motosikletiyle geçerken bana küfretti. Ben de sinirlenip, otomobildeki pompalı tüfeği alıp, rastgele ateş ettim" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN<br>2020-05-30 14:51:44<br>

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