Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

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<br>ŞEHİT ARSLAN, SAMSUN'A GETİRİLDİ<br>Diyarbakır'da, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerin silahlı saldırısında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın cenazesi, askeri uçakla Samsun'a getirildi. Şehit Arslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşını, annesi Şükran, babası Ali, eşi Gözde ve kızı Eylül Asel Arslan'nın yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri karşıladı. Omuzlarda karşılanan şehidin naaşı ardından cenaze aracıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Arslan, Çarşamba ilçesi Rıdvan Paşa Camii'nde düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN<br>2020-05-31 01:51:59<br>

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