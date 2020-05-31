Korona virüs çiçek satışlarını arttırdı

Samsun'da korona virüs dolayısıyla evden çıkamayan vatandaşlar balkonlarda ve teraslarda çiçek bakmaya yönelince, çiçeklerin de satışlarında adeta patlama oldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun Ordu karayolu üzerinde eşi Emriye ile birlikte çiçekçilik yapan Polat Suiçmez (52) korona virüs dolayısıyla 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma yasağının olması ve hafta sonları da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulamasından dolayı son 2 ayda çiçek satışlarında büyük patlama yaşandığını belirterek, müşteriye çiçek yetiştirmek için zorlandıklarını söyledi. 40 yıldır baba mesleği olan çiçekçilik işiyle uğraştığını hatırlatan Polat Suiçmez, "Çocukluğumuzdan beri çiçekçilik yapıyoruz. Hem üretip hem de satışını yapıyoruz. Korona virüs ortaya çıkınca özellikle son 2 ayda çiçek satışlarında patlama oldu. Satışlarımız geçmiş yolların çok çok üstünde. Evde kalan vatandaşın çiçeğe ilgisi büyük oldu. Vatandaşlar evlerinin balkonlarında ve teraslarında çiçek yetiştirip stres atıyorlar. Biz satışlardan çok memnunuz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.