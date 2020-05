Oruç: “Sigara kullanımı koronaya bağlı ölüm oranlarında 14 kat artışla somut ilişkili”

Samsun İl Sağlık Müdürü ve Yeşilay Samsun Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, sigara kullanımının korona virüsü (Kovid19) enfeksiyonunun sıklığını arttırma, tedavisini geciktirmeetkisizleştirme ve Kovid19 enfeksiyonuna bağlı ölüm oranlarında 14 kat artışla somut ilişkili olduğu akademik çalışmalarla ortaya konduğunu söyledi.

Tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Mayıs “Dünya Tütünsüz Günü” olarak ilan edildi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 31 Mayıs günü “Dünya Tütünsüz Günü” olarak amaca yönelik çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Tüm illerde il sağlık müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ve paydaş kurumlar tarafından yapılan faaliyetlerle tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekiliyor, bırakmak isteyenler teşvik ediliyor. Bu kapsamda bu yıl gerçekleştirilecek olan etkinliklerinin ana teması, “Tütün ve Akciğer Sağlığı” olarak belirlendi.



Sigara kullanımının korona virüse etkisi

Sigara kullanımının korona virüse etkisinden bahseden Samsun İl Sağlık Müdürü ve Yeşilay Samsun Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Sigara dumanı, hem ısısı hem de içinde bulunan çok sayıdaki kimyasal maddeler nedeniyle solunum yollarının koruyucu mekanizmaları üzerinde olumsuz etkiler oluşturmasıyla solunum yollarında ve akciğerlerde çeşitli hastalıklar meydana gelmektedir. Bu hastalıklar arasında akciğer kanseri, kronik bronşit, astım, çeşitli enfeksiyonlar ile alerjik rahatsızlıklar yer almaktadır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini zayıflatmakta ve bu nedenle her türlü hastalığa yakalanma riskini artırmaktadır. Bu risk Dünya ve Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline gelen Kovid19 virüs salgını sırasında daha da artmaktadır. Sigara kullanımının Covid19 enfeksiyonunun sıklığını arttırma, tedavisini geciktirmeetkisizleştirme ve Covid19 enfeksiyonuna bağlı ölüm oranlarında 14 kat artışla somut ilişkili olduğu akademik çalışmalarla ortaya konmuştur. Sigara içen kişilerde parmaklarla dudakların teması yüksektir. Bu durum Kovid19’a karşı sigara içen kişileri daha savunmasız yapar” dedi.



“Küresel tütün salgını önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada”

Küresel tütün salgınının önlenebilir olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanıldığı için küresel tütün salgını şeklinde tanımlayabileceğimiz tütün kullanımı önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almakta ve dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Sigara dumanında 5 bin 300’den fazla kimyasal madde mevcuttur. Bu kimyasal maddelerden bugüne kadar 70’den fazlası kanser yapıcı etkiye sahip maddeler olarak tanımlanmıştır. Yapılan incelemelere göre 1.8 milyon kişinin akciğer kanser tanısı aldığı ve her yıl 1.6 milyonun da hastalığa bağlı hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Tüm bu riskler göz önünde bulundurularak tütünle mücadelede sağlanan başarı ile bağımlılıktan uzak sağlıklı nesillerin yetişmesine büyük katkı sağlanacaktır. Bununla birlikte kanserler gibi pek çok kronik hastalık, kalp damar hastalıkları ve bunlara bağlı sağlık ve yaşam kayıpları önlenecektir. Ayrıca bu kronik hastalıklara yönelik sağlık harcamalarının ve iş gücü kayıplarının azalması ile ülke ekonomisine de katkı sağlanacaktır” diye konuştu.



“Yasak yerlerde tütün ürünü içenlere 313 milyon 8 bin 491 TL idari para cezası uygulandı”

Tütün ürünü kullananlara kesilen cezalar hakkında açıklamalarda bulunan Muhammet Ali Oruç, “Vatandaşlarımızın tütün dumanına pasif maruziyetini önlemek ve temiz hava soluma hakkını korumak amacıyla 4207 sayılı Kanun kapsamında tütün ürünlerinin kullanımının yasak olduğu yerlere yönelik, ülke genelinde yaklaşık bin 500 denetim ekibiyle 7 gün 24 saat esasına göre denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Rutin denetimlerin yanı sıra, Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Tütün İhbar Hattı ve Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden gelen ihbarlara yönelik de denetimler sürdürülmektedir. Denetim ekipleri tarafından kanunun tüm hükümleriyle yürürlüğe girdiği 19 Temmuz 2009 tarihinden bu yana ülke genelinde 22 milyon 852 bin 971 denetim yapılmıştır. Bu denetimler sırasında kanun hükümlerine uyum konusunda ihlal tespit edilen işletmelere ve ihlalde bulunan kişilere yönelik 313 milyon 8 bin 491 TL idari para cezası uygulanmıştır. İlimizde DHSDS kapsamında 2019 yılında toplam bin 199 ihbar yeşil dedektör ve 971 ihbar 184 SABİM üzerinden olmak üzere 2 bin 170 ihbar denetiminden 372 ihlal, 58 bin 394 rutin denetiminden 683 ihlal, toplamda 60 bin 564 denetimden bin 55 ihlal tespit edilmişti” şeklinde konuştu.

Sigara bıraktırma faaliyetlerinden de bahseden Oruç, şunları söyledi:

“İlimizde de Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Yerleşkesi, Bafra Devlet Hastanesi, İlkadım KETEM, Çarşamba KETEM, Asarcık Meydan Aile Sağlığı Merkezi, Atakum Sağlıklı Hayat Merkezi, OMÜ Tıp Fakültesi ve Canik Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde olmak üzere sekiz sigara bırakma polikliniğinde sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Uygun görülen hastalara reçete edilen ilaçlar Müdürlüğümüz tarafından belirlenen ilaç dağıtım merkezlerinden temin edilmektedir. 2019 yılında 7 bin 228 kişi sigara bırakmak için Sigara Bırakma Polikliniklerine müracaat etmiş olup 6 bin 611 kişiye farmakolojik tedavi başlanmış ve 403 kişiye de danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bunun yanı sıra toplumu tütün ürünlerinin zararlarına ilişkin bilgilendirmek, yürütülen çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak için havanikoru.saglik.gov.tr web sitesi hizmet vermektedir. Site hizmete açıldığı tarihten 30 Nisan 2019 tarihine kadar 1 milyon 675 bin 622 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. 2019 yılı itibariyle toplam 501 sigara bırakma polikliniğinde açıldıkları günden bugüne kadar 720 hekim tarafından 2 milyon 492 bin 750 kişiye hizmet sunulmuştur. Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ve ülkemizde geri ödeme kapsamında olmayan ilaçlar sigara bırakma polikliniklerinde hekimler tarafından uygun görülen hastalara ücretsiz olarak temin edilmektedir. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde siz de bir adım atabilir, sigara bağımlılığından kurtulabilirsiniz. Sigarayı bırakmak istiyor fakat bırakamayacağınızı düşünüyorsanız bu süreçte destek alabileceğiniz birçok kurum olduğunu unutmayın. Bağımlılıkların tümü bir hastalıktır ve tedavisi mümkündür.”

