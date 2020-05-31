Havza’da denetimler sürüyor

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 15 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde boş kalan sokaklarda Havza Belediyesi tarafından denetimlere aralıksız devam edildi.

Zabıta ekiplerinin yürüttüğü denetim çalışmalarında ekmek fırınları ile ekmek satışı yapan araçlar denetledi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan 65 yaş vatandaşlara yönelik yönlendirici ve bilgilendirici uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada park ve meydanlarda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları, banklarda oturmamaları konularında uyarılarda bulunuldu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapmış olduğu açıklamada sokağa çıkma yasağına Havza genelinde uyulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Halkımıza evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum. Gerekli birimlerimiz çalışmalarına ve denetimlerine aralıksız devam ediyor. İnşallah 1 Haziran tarihi ile yeni normalleşme süresinde de başarı yine halkımızın azmi ve bizlere vereceği katılar ile olacak. Normalleşme sürecinde maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat etmemiz çok önemli. Yine bu süreçte de Havza Belediyesi olarak görevimizin başında olmaya devam edeceğiz.”

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