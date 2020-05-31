Atakan, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

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<br>Ayhan AYDEMİR/BAFRA, (Samsun), (DHA) SAMSUN´un Bafra ilçesinde serinlemek için ırmağa giren Atakan Duman (15), hayatını kaybetti.<br>Olay, Bafra ilçesi Şeyhulaş Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Atakan Duman serinlemek için ırmağa girdi. Bir süre sonra suda sürüklenen Duman´ı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Duman, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Duman'ın cenazesi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Samsun Ayhan AYDEMİR<br>2020-05-31 18:52:28<br>

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