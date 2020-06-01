‘Göz tembelliği’ne dikkat

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, uzun süre fark edilmeyen bir sağlık sorunu olan ‘göz tembelliği (amblyobi)’ konusuna dikkat çekti.

Kişi de şaşılık, orantısız kırma kusuru gibi miyopi, hipermetrop ve astigmat varlığı göz tembelliğinin en sık iki nedenidir. Fakat bu iki neden dışında görme alanını etkileyen göz kapağı düşüklükleri, katarakt, vitreus ve retina problemleri de tembelliğe neden olabilmektedir.



Amblyobi nedir?

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, bir göz hastalığı olan 'amblyobi'ye dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Ambliyopinin, halk arasında ‘göz tembelliği’ olarak da bilinen göz hastalığı olduğunu belirten Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Toplumda yüzde 24 görülme oranına sahip olan bir hastalıktır. Sıklıkla tek gözde gözlenir fakat nadiren her iki göz de etkilenebilir. Özellikle tek gözde var olan göz tembelliği uzun süreler fark edilmeyebilir. Poliklinik muayenelerimizde 50 yaşında yeni tanı koyduğumuz ve bu yaşa kadar fark edilmemiş göz tembelliği olguları saptanabilmektedir. Bu nedenle çocukluk çağında rutin göz muayenesi son derece önemlidir” dedi.



Amblyobi (Göz tembelliği) belirtileri ve nedenleri

Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız şöyle devam etti: “Şaşılık ve orantısız kırma kusuru (miyopi, hipermetrop ve astigmat) varlığı göz tembelliğinin en sık iki nedenidir. Fakat bu iki neden dışında görme alanını etkileyen göz kapağı düşüklükleri, katarakt, vitreus ve retina problemleri de tembelliğe neden olabilmektedir. Göz tembelliği tedavisinde en önemli yöntem kapama tedavisidir. Hastanın güçlü olan gözünü belli bir saat süreliğinde kapatarak diğerini kullanmaya teşvik etmektir.”



Tedavi süreci

Hastalığın tedavi sürecinden bahseden Doç. Dr. Beyazyıldız, “Kapama süresi ve kapama tedavisinin uzunluğu doktor tarafından belirlenir ve bazen bu tedavi yıllarca sürebilir. Göz tembelliği ayrıca özel bazı göz damlaları damlatarak veya gözlük uygulayarak sağlam gözde bulanık görme oluşturularak tedavi edilebilir" diyerek sözlerine son verdi.

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