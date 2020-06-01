Samsun’un 2019 kaza bilançosu: 105 can kaydı, 5 bin 264 yaralı

Samsun’da 2019 yılında meydana gelen toplam 17 bin 686 trafik kazasında 105 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 264 kişi yaralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “2019 yılı karayolu trafik kaza istatistikleri”ni açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye'de 174 bin 896 adet ölümlüyaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Türkiye karayolu ağında 2019 yılında toplam 1 milyon 168 bin 144 adet trafik kazası yaşandı. Bu kazaların 993 bin 248 adedi maddi hasarlı, 174 bin 896 adedi ise ölümlüyaralanmalı trafik kazası. Trafik kazalarında 5 bin 473 kişi hayatını kaybederken, 283 bin 234 kişi yaralandı. Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 88,0 ile ilk sırada yer aldı.



Samsun’da 17 bin 686 trafik kazası

Samsun’da 2019 yılında 17 bin 686 trafik kazası meydana geldi. Ölümlü ve yaralamalı kaza sayısı 3 bin 133. Toplam ölüm sayısı 105. Ölenlerin 38’i kaza yerinde, 67’si kaza sonrası hayatını kaybetti. Kazalarda 5 bin 264 kişi de yaralandı.

Samsun’da toplam 359 bin 612 taşıt mevcut.

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