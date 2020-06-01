Barajdaki ulaşım sorununa “feribotlu” çözüm Vezirköprü, Bafra, Alaçam ve Durağan’ın ortak sorunu çözüldü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vezirköprü, Bafra, Alaçam ve Durağan ilçelerinin birbiriyle bağlantısını sağlayacak olan feribotun başarılı bir şekilde suya indirildiğini ifade ederek, “Bölge halkımızın ortak sorunu olan ve bizden talep ettiği feribotu, hizmete sunduk. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Tuzla’da faaliyet gösteren özel bir firmaya yaptırılan ‘Altınkaya 55’ isimli feribot, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Samsun’un Vezirköprü, Alaçam ve Bafra ilçeleri ile Sinop’un Durağan ilçesinin birbiriyle ulaşımını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi’ne hibe edildi. 2 mürettebat, 12 yolcu, 4 araç kapasiteli, 17 metre uzunluğunda ve 5,60 metre genişliğindeki arabalı feribotun yapımı 6 ay sürdü. İstanbul’dan 20 metre uzunluğundaki TIR ile polis eskortu eşliğinde Samsun’a getirilen feribot, dün de bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin kontrolünde Bafra ilçesinden Altınkaya Barajı’na vinç yardımıyla indirildi.



40 ton ağırlığında

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan’ın koordinesinde suya indirilerek ilk seferini yapan feribot, bölge halkının can ve mal güvenliğini de sağlayacak. Acil durum, yangın ve afet durumlarında da hizmet verecek 40 ton ağırlığındaki bu deniz taşıtı, tek seferde bir itfaiye aracı ve bir kamyon ile 2 otomobil ve 1 ambulansı da taşıyabilecek kapasiteye sahip.



“Bölge halkına hayırlı olsun”

10 mil sürat yapabilen Bafra, Alaçam, Vezirköprü ve Durağan ilçelerinin yanı sıra çok sayıda mahalleyi de birbirine bağlayacak olan feribotun bölge halkına hayırlı olmasını temenni eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Suya indirilmesinde emeği geçen hem bakanlık hem de büyükşehir belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum. Bölge halkımızın yıllardır yaşadığı bu sorun, arabalı feribot ile çözüme kavuştu. 4 ilçe ve birçok mahalleyi birbirine bağlayacak olan bu taşıt ile vatandaşlarımızın ulaşım noktasındaki konforunu da yükseltmiş olacağız. Gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimler olarak ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla birçok yatırıma imza attık. Bölge halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.