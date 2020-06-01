Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi SamsunOrdu karayolu 36 kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Meçin idaresindeki 55 RF 974 plakalı otomobil ile Özgür Keleş yönetimindeki 34 PH 9444 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüj üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü Özgür Meçin ile Kadir Meçin ve Yusuf Meçin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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