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İl Sağlık Müdürü Oruç: “Rehavete kapılmayalım”

İHA

– Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç vatandaşlar korona virüsü tedbirlerine dikkat etmelerini isteyerek "Rehavete kapılmayalım" uyarısı yaptı.

İl Sağlık Müdürü Oruç: “Rehavete kapılmayalım”

– Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç vatandaşlar korona virüsü tedbirlerine dikkat etmelerini isteyerek “Rehavete kapılmayalım” uyarısı yaptı.
Maske kullanımına ve fiziksel mesafeye dikkat edilmesini isteyen Muhammet Ali Oruç, “Çok kıymetli Samsunlular, korona virüsü ile mücadelede yeni bir döneme girdik. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, fiziksel mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Kontrolü kaybetmeyelim. Hayat hepimizin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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