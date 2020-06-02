Sokak hayvanlarına 47 ton mama dağıtıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ‘Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisleri’nde, küresel salgının başladığı döneminden bugüne kadar sokak hayvanları için 47 ton mama hazırlayıp, doğaya bıraktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlara, bu süreçte Büyükşehir Belediyesi el uzattı. Belediyenin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde kurulan ‘Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi’nde üretilen mamalar, pandemi döneminde sokak hayvanlarına hayat verdi.

Bu süreçte 47 ton mamanın üretildiği tesiste hazırlanan yemekler, Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin muhtelif noktalarındaki kaplara bırakıldı. Her hafta düzenli olarak dağıtılan yemekler sayesinde Büyükşehir Belediyesi, can dostlarının beslenmesini sağladı.

Veteriner İşleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, salgının başladığı 16 Mart tarihinden itibaren sokak hayvanları için mama üretim tesisinde haftalık ortalama 113 kova yemek hazırladıklarını ifade etti. 16 Mart31 Mayıs tarihleri arasında ise 1576 kova yemek üretildiğini açıklayan Tabatabaei, bu dönemde üretimin 47 tona ulaştığını kaydetti.



İlçelere de gönderildi

Sahipsiz hayvanların günlük ihtiyaçlarının karşılandığı ve artan yemeklerin konserve edilerek soğuk hava depolarında muhafaza edildiği tesiste, el değmeden hazırlanan gıdaların dağıtımıyla ilgili bilgi veren Tabatabaei, ilçe belediyelerine de bunlardan gönderdiklerini ifade etti. 5 ton mamayı İlkadım, Canik, Bafra ve Ondokuzmayıs ilçelerine ulaştırdıklarını belirten Tabatabaei, şehrin birçok noktasına sokak hayvanları için yemek bıraktıklarını dile getirdi.

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