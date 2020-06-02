Başkan Demir, çalışmaları yerinde inceledi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapımı devam eden Samsunspor alt yapı tesisleri ve Polatlı Bulvarı’ndaki asfalt çalışmalarını inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu sabah kentin muhtelif yerlerinde yapılan çalışmaları yerinde takip etti. İlkadım ilçesi Polatlı Bulvarı'nda yapılan 2,6 kilometrelik asfalt yol ile sinyalizasyon çalışmalarını inceleyen Başkan Demir, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla açılan Batıpark’ı da gezdi. Bölgede piknik yapan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Demir, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda da dikkatli olmaya davet etti.

Daha sonra Samsunspor’un yapımı devam eden alt yapı tesislerine giderek buradaki çalışmalar hakkında kulüp yetkililerinden bilgi alan Başkan Mustafa Demir, “Burası gençlerimizin spor yapması ve yetenekli olanlarının Türk futboluna kazandırılması için önemli bir alan olacak. Futbolda ithal eden değil üreten bir şehir olmak için attığımız bu adımların meyvelerini kısa zamanda alacağımızı düşünüyorum. Samsunspor, alt yapısından yetiştireceği yetenekli sporcularla Türk futbolunda hak ettiği noktaya gelecektir” dedi.

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