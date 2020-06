Murzioğlu: “Pandemi büyük bir fırsat olabilir” “Yeni çağın, yükselen gücü Türkiye olacak”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid19 ile birlikte yeni bir dünya düzenine herkesin hazır olması gerektiğini belirterek, “Eğer yeni çağı iyi okur, iyi analiz eder ve ona göre konumlanırsak bu pandemi bizim için büyük bir fırsat olabilir” dedi.

Tüm dünya ülkelerinin yüzyıl sonra yeni bir pandemiye karşı savaş verdiğini belirten Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihi itibariyle önlemlerin ivedilikle alınmaya başlanması ve gelişmelerin anlık değerlendirilerek önlemlerin revize edilmesi şüphesiz bu küresel hastalığı ulusal bağlamda büyük başarıyla yönetiyor olmamızın temel unsurudur. Bu küresel hastalığın ülkemizde kontrol altına alınması yönünde en kritik tedbir temasın, sosyalleşmenin yoğun olduğu alanların faaliyetlerine ara verilmesiydi. Doğal olarak en çok faaliyetlerine ara verilen sektörler ekonomik olarak yara aldı. Salgının yavaşlatılması ve kontrol altına alınmasına yönelik alınan hemen her tedbir ekonomiye yönelik olumsuzlukları da beraberinde getiriyor maalesef. Tabii, bu bir silsile. Her sektör, her iş kolu bir şekilde birbiriyle bağlı” şeklinde konuştu.



“Süreci yakından takip ediyoruz”

Süreç boyunca sektörlerle ilgili sorunları takibe aldıklarını belirten Başkan Murzioğlu, “Bu sürecin olumsuz etkilerini en düşük seviyede atlatabilmek adına görüş ve önerilerimizi düzenli olarak TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletiyoruz. Böylece yerelin talebini ilgili makamlara ileterek iyi aksiyon alınmasına destek sağlıyoruz. Bu süreçte TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu mesai mevhumu gözetmeden tabiri caizse 7/24 çalışarak soruların çözümü ve taleplerin değerlendirilmesi hususunda etkili bir iletişim kanalı oluşturdu. Kendisine camia olarak şükran doluyuz. Biz kriz yönetimi konusunda çok başarılı bir ülkeyiz, çünkü esneğiz. Durumu anında değerlendirerek çözüm üretebiliyor olmamız bizi tüm dünya ülkelerinden farklı bir konuma taşıdı. Küresel boyutta karşı karşıya kaldığımız bu pandemi tüm dünya için yepyeni bir çağın habercisi. Sahip olduğumuz bu esnekliğin yeni çağda bizim için pozitif getirileri olacağına inanıyorum” diye konuştu.



“Yeni çağın, yükselen gücü Türkiye olacak”

Yeni çağın iyi okunup analiz edilmesi gerektiğini belirten Murzioğlu, şunları söyledi:

“Eğer yeni çağa göre konumlanırsak bu pandemi bizim için büyük bir fırsat olabilir. Zira yaşanan bu olumsuzluk karşısında süper güç diye tabir edilen aktörlerin de ne kadar bocaladığını gördük. Bu demek ki dengeler hızlı bir şekilde değişecek. Bu değişimden azami faydayı elde etmeliyiz. Çevre dostu, insan odaklı ve dijital teknolojilerin verimli bir şekilde kullanılacağı üretim modeli tercihiyle ve şüphesiz katılımcı ortak aklı gözardı etmeyen bir ekonomik modelin tesisiyle Türkiye’nin pandemi sonrası dünyada öne çıkan ülkelerin başında gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu bağlamda dijitalleşmeyi araç olarak belirleyip, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi kullanan bir dönüşümle ekonomimizin bel kemiğini teşkil eden reel sektör paydaşlarını sürdürülebilir kılmayı başarabiliriz. Bunun tüm yapılara kültür olarak yerleşmesi ise güçlü ekonomi ve yüksek kalkınmış toplumun temeli olacaktır. Köklerimizden gelen temel değerler, edinimlerimiz, zorluklar karşısındaki duruşumuz ve en kıymetlisi birlik ve beraberlik anlayışımız bu süreçte en önemli rehberimiz olacaktır. Yeni çağın yükselen gücü Türkiye olacaktır. Korona virüs tedbirleri kapsamında kepenk kapatmak durumunda kalan birçok iş kolu normalleşme adımları kapsamında yeniden açılmaya başlandı. Maske takmanın, sosyal mesafe kuralına riayet etmenin ve hijyen tedbirlerinin önemini bir kez daha vurguluyor, ülkemiz ekonomisinin bel kemiği camiamıza bol bereketli hayırlı kazançlar diliyorum. İnşallah ülke olarak bu durumdan daha da güçlü çıkacağız.”

