Murzioğlu: “Pandemi büyük bir fırsat olabilir” “Yeni çağın, yükselen gücü Türkiye olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murzioğlu: “Pandemi büyük bir fırsat olabilir” “Yeni çağın, yükselen gücü Türkiye olacak”

İHA

Murzioğlu: “Pandemi büyük bir fırsat olabilir” “Yeni çağın, yükselen gücü Türkiye olacak”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid19 ile birlikte yeni bir dünya düzenine herkesin hazır olması gerektiğini belirterek, “Eğer yeni çağı iyi okur, iyi analiz eder ve ona göre konumlanırsak bu pandemi bizim için büyük bir fırsat olabilir” dedi.
Tüm dünya ülkelerinin yüzyıl sonra yeni bir pandemiye karşı savaş verdiğini belirten Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihi itibariyle önlemlerin ivedilikle alınmaya başlanması ve gelişmelerin anlık değerlendirilerek önlemlerin revize edilmesi şüphesiz bu küresel hastalığı ulusal bağlamda büyük başarıyla yönetiyor olmamızın temel unsurudur. Bu küresel hastalığın ülkemizde kontrol altına alınması yönünde en kritik tedbir temasın, sosyalleşmenin yoğun olduğu alanların faaliyetlerine ara verilmesiydi. Doğal olarak en çok faaliyetlerine ara verilen sektörler ekonomik olarak yara aldı. Salgının yavaşlatılması ve kontrol altına alınmasına yönelik alınan hemen her tedbir ekonomiye yönelik olumsuzlukları da beraberinde getiriyor maalesef. Tabii, bu bir silsile. Her sektör, her iş kolu bir şekilde birbiriyle bağlı” şeklinde konuştu.

“Süreci yakından takip ediyoruz”
Süreç boyunca sektörlerle ilgili sorunları takibe aldıklarını belirten Başkan Murzioğlu, “Bu sürecin olumsuz etkilerini en düşük seviyede atlatabilmek adına görüş ve önerilerimizi düzenli olarak TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletiyoruz. Böylece yerelin talebini ilgili makamlara ileterek iyi aksiyon alınmasına destek sağlıyoruz. Bu süreçte TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu mesai mevhumu gözetmeden tabiri caizse 7/24 çalışarak soruların çözümü ve taleplerin değerlendirilmesi hususunda etkili bir iletişim kanalı oluşturdu. Kendisine camia olarak şükran doluyuz. Biz kriz yönetimi konusunda çok başarılı bir ülkeyiz, çünkü esneğiz. Durumu anında değerlendirerek çözüm üretebiliyor olmamız bizi tüm dünya ülkelerinden farklı bir konuma taşıdı. Küresel boyutta karşı karşıya kaldığımız bu pandemi tüm dünya için yepyeni bir çağın habercisi. Sahip olduğumuz bu esnekliğin yeni çağda bizim için pozitif getirileri olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Yeni çağın, yükselen gücü Türkiye olacak”
Yeni çağın iyi okunup analiz edilmesi gerektiğini belirten Murzioğlu, şunları söyledi:
“Eğer yeni çağa göre konumlanırsak bu pandemi bizim için büyük bir fırsat olabilir. Zira yaşanan bu olumsuzluk karşısında süper güç diye tabir edilen aktörlerin de ne kadar bocaladığını gördük. Bu demek ki dengeler hızlı bir şekilde değişecek. Bu değişimden azami faydayı elde etmeliyiz. Çevre dostu, insan odaklı ve dijital teknolojilerin verimli bir şekilde kullanılacağı üretim modeli tercihiyle ve şüphesiz katılımcı ortak aklı gözardı etmeyen bir ekonomik modelin tesisiyle Türkiye’nin pandemi sonrası dünyada öne çıkan ülkelerin başında gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu bağlamda dijitalleşmeyi araç olarak belirleyip, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi kullanan bir dönüşümle ekonomimizin bel kemiğini teşkil eden reel sektör paydaşlarını sürdürülebilir kılmayı başarabiliriz. Bunun tüm yapılara kültür olarak yerleşmesi ise güçlü ekonomi ve yüksek kalkınmış toplumun temeli olacaktır. Köklerimizden gelen temel değerler, edinimlerimiz, zorluklar karşısındaki duruşumuz ve en kıymetlisi birlik ve beraberlik anlayışımız bu süreçte en önemli rehberimiz olacaktır. Yeni çağın yükselen gücü Türkiye olacaktır. Korona virüs tedbirleri kapsamında kepenk kapatmak durumunda kalan birçok iş kolu normalleşme adımları kapsamında yeniden açılmaya başlandı. Maske takmanın, sosyal mesafe kuralına riayet etmenin ve hijyen tedbirlerinin önemini bir kez daha vurguluyor, ülkemiz ekonomisinin bel kemiği camiamıza bol bereketli hayırlı kazançlar diliyorum. İnşallah ülke olarak bu durumdan daha da güçlü çıkacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demir, çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Demir, çalışmaları yerinde inceledi
105 bin kök kenevire 4 tutuklama
YEREL HABERLER 105 bin kök kenevire 4 tutuklama
Kaplıca tesislerine dezenfekte
YEREL HABERLER Kaplıca tesislerine dezenfekte
Ağaçta mahsur kalan kediyi vatandaş kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kediyi vatandaş kurtardı
Sokak hayvanlarına 47 ton mama dağıtıldı
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına 47 ton mama dağıtıldı
Üniversite sınavına hazırlanan genç 24 saattir kayıp “Kursa kitaplarımı almaya gidiyorum” deyip kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Üniversite sınavına hazırlanan genç 24 saattir ...
Uyuşturucuyla yakalanan genç gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan genç gözaltına alındı
Atakum’da belediyenin atıl arazisi 'tarım okulu' oldu
YEREL HABERLER Atakum’da belediyenin atıl arazisi 'tarım okulu' oldu
Yenidoğan bebeklerde cerrahi gerektiren hastalıklar ve müdahalesi
YEREL HABERLER Yenidoğan bebeklerde cerrahi gerektiren hastalıklar ...
İl Sağlık Müdürü Oruç: “Rehavete kapılmayalım”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Oruç: “Rehavete kapılmayalım”
'Leylek Ormanı'nın sakinleri yavrularını büyütüyor
YEREL HABERLER 'Leylek Ormanı'nın sakinleri yavrularını büyütüyor
33 yıllık ulaşım sorunu feribotla çözüldü
YEREL HABERLER 33 yıllık ulaşım sorunu feribotla çözüldü
Samsun'da kamyonet kırmızı ışıkta otomobile çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonet kırmızı ışıkta otomobile çarptı: 4 ...
Samsun'da mayıs ayında 9 bin 818 araca ceza yazıldı Samsun'da 54,5 gram esrar ile 1 kilo 646 gram sentetik kannabinoid ve 8 bin 515 adet sentetik ecza ele geçirildi.
YEREL HABERLER Samsun'da mayıs ayında 9 bin 818 araca ceza ...
Anız yakanlara 'ceza' uyarısı
YEREL HABERLER Anız yakanlara 'ceza' uyarısı
92 bin kök uyuşturucuyla ilgili 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 92 bin kök uyuşturucuyla ilgili 3 kişi tutuklandı
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 ...
Başkan Doğan: "Yer altı çöp konteyneri sistemini hayata geçiriyoruz" Çarşamba Belediyesi yer altı çöp konteyneri sistemine geçiyor
YEREL HABERLER Başkan Doğan: "Yer altı çöp konteyneri sistemini ...
Sertifikalı otelleri ‘gizli müşteriler’ denetleyecek Samsun’da oteller ‘sağlıklı turizm’ belgelendirmesi başladı
YEREL HABERLER Sertifikalı otelleri ‘gizli müşteriler’ ...
Kamyoncular ve Tırcılar Derneği Samsun İl Başkanlığı hizmette
YEREL HABERLER Kamyoncular ve Tırcılar Derneği Samsun İl Başkanlığı ...
Tarih ve teknoloji 'OMÜ Gözlemevi’nde buluştu Dedeyle torun birlikte sergileniyor Saatin atasına dijital torun
YEREL HABERLER Tarih ve teknoloji 'OMÜ Gözlemevi’nde buluştu Dedeyle ...
İnşaatı süren gaz beton fabrikasını gezdiler
YEREL HABERLER İnşaatı süren gaz beton fabrikasını gezdiler
Gündüz yanan sokak lambalarına açıklama
YEREL HABERLER Gündüz yanan sokak lambalarına açıklama
Barajdaki ulaşım sorununa “feribotlu” çözüm Vezirköprü, Bafra, Alaçam ve Durağan’ın ortak sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Barajdaki ulaşım sorununa “feribotlu” ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X