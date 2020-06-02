OMÜ Rektörü Bilgiç: “Bütün imkânlarımızı seferber ettik” OMÜ; bilgisayar ve internet alt yapısını üniversite öğrencilerine açtı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ); yaşanan salgın (korona virüs) sürecinde bünyesinde bulunan birimlerdeki teknolojik ve fiziki olanakları, online (çevrim içi) yapılacak final (dönem sonu) ve bütünleme sınavları için tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına açtı. Rektör Bilgiç, bütün imkânlarını seferber ettiklerini söyledi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), korana virüs salgınından dolayı üniversitelerde dijital (internet yoluyla) olarak yapılacak final sınavları için öğrencilere teknik destek sağlanmasından sınav güvenliğine değin uygulanacak ilkeleri belirlemesinin ardından, OMÜ de harekete geçerek bu doğrultudaki hazırlıklarını tamamladı.



Bilgiç: “Bütün imkânlarımızı seferber ettik”

OMÜ yönetimi olarak aldıkları kararı sosyal medya üzerinden öğrencilerle paylaşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun’da ve diğer illerde öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerine yönelik mevcut imkânların seferber edildiğine dikkat çekerek, “Samsun’da öğrenim gören öğrencilerimiz ile tüm üniversitelerimizin öğrencileri; final, bütünleme, ödev, proje vb. yükümlülükleri için Üniversitemizin bütün kampüslerindeki kütüphane ve laboratuvar ile bilgisayar ve internet olanaklarından yararlanabilirler. Bunun için öğrencilerimizin 'talep@uzem.omu.edu.tr' adresine başvuru yapmaları yeterli” dedi.

OMÜ’de internet ortamına erişim imkânı olmayan öğrencilerin bilgisayar gereksinimini karşılamak, internet sıkıntısını gidermek ve dolayısıyla bu yönde mağduriyet yaşamamaları adına fiziki ve teknik imkânlar öğrencilerin kullanımına açık olacak. OMÜ ve diğer üniversitelerin bu yaklaşımı, öğrencilerin moral ve motivasyonunu üst düzeyde tutmak açısından önem taşıyor.

Samsun dışındaki OMÜ öğrencileri de bulundukları şehirlerdeki üniversitelerin imkânlarına erişebilecek. Diğer yandan salgın süresince memleketlerine dönen ya da farklı illerde yaşayan OMÜ öğrencileri de bulundukları şehirdeki üniversitelerin sunmuş olduğu bu fırsat ve olanaklardan istifade edebilecek.

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