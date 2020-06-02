Başhekim Bilgin'den korona hastalarına moral

'55 yaş için hiç fena değil'

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Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Turan Bilgin, korona virüsü (Kovid19) hastalarının takip ve tedavisinin yapıldığı servislere ziyaretlerde bulunarak hastalara moral verdi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Kovid19 salgını tedavisi amacıyla yatan hastalara Başhekim Dr. Turan Bilgin ziyarette bulundu. Başhekim Bilgin, normalleşme döneminin başlaması ile birlikte, riskin aynı şekilde devam etmesi nedeni ile rehavete kapılmadan maske kullanımı, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uyum konusunda daha dikkatli olunmasının önem arz ettiğini ifade etti.

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