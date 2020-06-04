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Samsun'da geri dönüşümle 30 bin hanenin elektriği üretiliyor

DHA

Samsun'da geri dönüşümle 30 bin hanenin elektriği üretiliyor

<br>Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) 'SIFIR Atık Belgesi'ni alan Samsun Büyükşehir Belediyesi, yıllık 10 bin 335 ton atığın geri dönüşümünü sağlayarak 30 bin evin ihtiyacını karşılayabilecek enerji elde ediyor. Başkan Mustafa Demir, ''Çevre dostu belediye olarak tüm çabamız çocuklarımız için daha iyi bir dünya hazırlamak'' dedi.<br>Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1972 yılında İsveç´in başkenti Stockholm´de 133 ülkenin katılımı ile düzenlediği zirvede 5 Haziran tarihinin `Dünya Çevre Günü´ olarak ilan edildiğini hatırlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, atıkların iklim değişikliğine olumsuz etkisini en aza indiren şehirler içerisinde yer alabilmek için çalıştıklarını söyledi. Çevre farkındalığı yaratacak fikir ve projeleri her zaman desteklediklerini kaydeden Başkan Demir, ''Son yıllarda ülkemizde ve dünyada en çok konuşulan konuların başında çevre kirliliği gelmekte. İnsanoğlunun bugününü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren çevre kirliliği günden güne artmakta ve insanlık için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm çabamız, ülkemizin geleceği çocuklarımız için daha iyi bir dünyanın hazırlığıdır'' dedi.<br>İsrafın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, atığın kaynağında ayrı toplanıp, geri kazanımının sağlanması gibi birçok konuyu kapsayan `Sıfır Atık Projesi´ ile doğanın korunmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Başkan Demir, ''Çevre dostu bir belediye olarak, ilimizde oluşan evsel atıklar için iki adet katı atık düzenli depolama tesisi işletmekteyiz. Samsun genelinde oluşan günlük 1050 ton atık işlenerek bertaraf edilmektedir. Mekanik ayırma tesisine gelen atıklar ayrıştırılarak yıllık 10 bin 335 ton atığın geri dönüşümü sağlanmaktadır. Sahamızda oluşan metan gazından toplamda 314 bin 500 megawatt elektrik üretilmiş olup bu sayede günlük 30 bin evin enerji ihtiyacı karşılanabilir. Samsun´da 620 noktadan toplanan yıllık 1825 ton tıbbi atığın bertarafı tesisimizde gerçekleşmektedir. Oluşturduğumuz sistemlerden açığa çıkan atık ısılar ile başka bir enerji ihtiyacı olmadan günde 90 ton arıtma çamurunun kurutulmasını sağlayarak, atıktan türetilmiş yakıt olarak tekrardan değerlendirilmesini sağlamaktayız. Bu da bize yılda 7 milyon 400 bin TL´lik doğal gaz kazancı sağlamaktadır'' ifadelerini kullandı.<br>`İNSANLAR DOĞA OLMADAN VARLIĞINI SÜRDÜREMEZ´<br>Ordu Büyükşehir Belediyesi´nin Sıfır Atık Projesi´ne katkı sağlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü´nden öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, pandemi esnasında doğa ve canlıların öneminin ortaya çıktığını, doğanın insansız olabileceği fakat insanların doğa olmadan varlığının sürdürmesinin güç olduğunu gördüklerini ifade etti. Samsun´da iklim dostu, düşük karbonlu bir kalkınma modelinin oluşturulması gibi çalışmalar yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Ardalı, ''Samsun´da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan´ın himayelerinde başlatılan `Sıfır Atık Projesi´ israfın önlenmesi, atığın azaltılması ve atıkların dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi ile yola çıkılmıştır'' diye konuştu.<br>`ENTEGRE SIFIR ATIK YÖNETİM PLANI´ HAZIRLANDI<br>Büyükşehir Belediyesi´nin `Sıfır Atık Belgesi´ alan kentteki ilk belediye olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ardalı, ''Çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından bilinçli bir topluma, atık miktarlarının azaltılmasından atıkların geri dönüştürülmesine varıncaya kadar içerisinde birçok amacı bulunan `sıfır atık´ seferberlik kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi kurumsal sıfır atık belgesini almıştır. Sıfır Atık Projesi´nde Samsun genelinde uygulama çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Büyükşehir Belediyesi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir şehirler hedefinde eko-vatandaş bilinciyle `Sıfır Atık´ farkındalığı oluşturma çalışmaları ile eğitimler yapılmıştır ve buna devam edilmektedir. Sıfır atık insanların sürdürülebilir bir hayat tarzı benimseyip, doğal kaynakların al-kullan-tüket-at ve atık oluştur davranış şeklinin değiştirilerek az tüket, geri dönüştür mantığının içselleştirilmesi öngörülerek etik ve ekonomik bir verimlilik hedeflenmektedir'' dedi. Prof. Dr. Ardalı, belediye çalışmaları ile sıfır atık yönetimine ilişkin çalışmaların sistemli ve verimli biçimde yürütülmesi için `Entegre Sıfır Atık Yönetim Planı´ hazırlandığını da dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY<br>2020-06-04 16:40:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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