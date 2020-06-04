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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

50 kilo hurda sarı musluk çalındı

İHA

50 kilo hurda sarı musluk çalındı

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 katlı binanın deposundan 50 kilo hurda sarı musluk çalındı.
Olay, Altınkaya Mahallesi 30 Ağustos Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurda toplayarak geçimini sağlayan Erol Ergenç, akşam eve geldiğinde topladığı hurdaları biriktirdiği deponun kapısını açık buldu. 50 kilo civarında hurda sarı muslukların yerinde olmadığını fark eden Ergenç, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler yaptıkları inceleme sonunda hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Aynı depodan 3 ay önce de hırsızlık olayı gerçekleştiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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