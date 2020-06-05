Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan "korona virüs" açıklaması

Samsun’un Çarşamba ilçesinde A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan bazı hükümlü ve personellere korona virüs (Kovid19) bulaştığı iddiaları üzerine Çarşamba Adliyesi’nden açıklama yapıldı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürso’ndan yapılan yazılı basın açıklamasında, “05/06/2020 tarihinde ulusal yayın yapan bir televizyon kanalı ile bazı yerel gazete ve haber sitelerinde 'Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurunmu'nda iki hükümlünün korona virüs testinin pozitif çıktığı ve bir hükümlünün de ziyaretine gelen annesine virüs bulaştırdığı' şeklinde gerçeği yansıtmayan haberler yapılması üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuyla ilgili basın açıklaması yapılması gerekmiştir. Ülkemizde Kovid19 vakalarının görülmeye başladığı ilk andan itibaren; Çarşamba Adliyesi ve Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli personelimiz ile tutuklu ve hükümlülerimizin sağlıklarının korunması amacıyla, Kovid19 salgını ile ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Adalet Bakanlığımızın bu husustaki talimatları doğrultusunda gerekli tüm tedbirler büyük bir titizlikle yerine getirilmiştir. Bu talimatlar doğrultusunda, ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü/tutukluların barındırıldığı koğuşlarda, ortak kullanım alanlarında ve ceza infaz kurumu personelinin çalışmakta olduğu kısımlarda her gün düzenli olarak temizlik ve dezenfekte işlemleri, personelin izolasyonu ve maske tulum kullanımı ile ceza infaz kurumuna yeni kabul edilen tutuklu ve hükümlülerin Kovid19 testi yapılmasından sonra kuruma kabul edilmesi gibi tedbirler halen uygulamaya devam edilmektedir" denildi.

Yapılan açıklamanın devamında, “Alınan tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması sonucu, bugüne kadar Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılmakta olan hiçbir tutuklu ve hükümlüye Kovid19 virüsünün bulaşması söz konusu olmamıştır. Kovid19 vakaları görülmeye başlandıktan hemen sonra virüsün bulaş riskinin azaltılması amacıyla tutuklu veya hükümlülerin ziyaretçileri ile görüştürülmesi uygulaması durdurulmuş ve bu süreçte hiçbir tutuklu ve hükümlü dışarıdan gelen bir ziyaretçi ile görüştürülmemiştir. Bu yönüyle de, yerel ve ulusal basında yer alan söz konusu haberler gerçek dışıdır" ifadelerine yer verildi.

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