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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Karagül idaresindeki 55 ABS 928 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarpıp devrildi. Kazada yaralan otomobil sürücüsü Özgür Karagül ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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