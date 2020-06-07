Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki U.D. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan U.D. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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