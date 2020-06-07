Atakum Belediyesi’nden Türk İşaret Dili Akademisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Belediyesi’nden Türk İşaret Dili Akademisi

İHA

– Atakum Belediyesi ve Atakum İşitme Engelliler Spor Kulübü, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı'nda hizmete sunduğu uzaktan eğitim platformu ile Türk İşaret Dili'ni internet üzerinden herkese ücretsiz öğretmeye başladı. Eğitimleri düzenli olarak takip eden kullanıcılar, yaklaşık 20 günde işaret dili ile iletişim kurmaya başlayabilecek. Türkiye'de yerel yönetimler arasında bir ilk olan akademi, dileyen herkese ücretsiz eğitim olanağı sunacak.

Atakum Belediyesi’nden Türk İşaret Dili Akademisi

– Atakum Belediyesi ve Atakum İşitme Engelliler Spor Kulübü, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı’nda hizmete sunduğu uzaktan eğitim platformu ile Türk İşaret Dili’ni internet üzerinden herkese ücretsiz öğretmeye başladı. Eğitimleri düzenli olarak takip eden kullanıcılar, yaklaşık 20 günde işaret dili ile iletişim kurmaya başlayabilecek. Türkiye’de yerel yönetimler arasında bir ilk olan akademi, dileyen herkese ücretsiz eğitim olanağı sunacak.
Dezavantajlı bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik projeleriyle dikkat çeken Atakum Belediyesi, Türk İşaret Dili’ni kullanabilen vatandaşların sayısını artırabilmek ve işitme engelli bireylerin günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları bilgileri Türk İşaret Dili ile anlatan özel videolar içeren bir uzaktan eğitim platformu kurdu. Atakum Belediyesi ve Atakum İşitme Engelliler Spor Kulübü’nün ortaklığında oluşturulan Türk İşaret Dili Akademisi, yerel yönetim tarafından oluşturulan, herkesin erişimine açık ve ücretsiz eğitim modülleri sunan Türkiye’nin ilk platformu oldu. www.tid.atakum.bel.tr adresinde ulaşılabilen online platformda Türk İşaret Dili’nin öğrenmek isteyen yurttaşlar için dört seviyeli eğitim modülünün yanı sıra işitme engelli yurttaşların yaşamlarını kolaylaştıracak özel videolar bulunuyor. Örneğin engelli raporu almak isteyen yurttaşlar, Türk İşaret Dili Akademisi’nin internet sitesine ulaşarak ilgili prosedürü Türk İşaret Dili ile anlatan bu içerikleri izleyerek bilgi edinebiliyor.

İşitme engelliler gönüllü olarak hazırladı
Online platformu, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı’nda kullanıma açtıklarının altını çizen Atakum İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Tugay Kurtgözlü, “İşitme engellilerin en büyük problemi iletişim oluyor. Bu akademi, kendi sorunlarına çözüm arayan işitme engelli arkadaşlarımızın ortaya çıkardığı bir proje. Gönüllü olarak bir araya geldiler. Neler yapabilirizi konuştuk, tartıştık ve projemizi ortaya çıkardık. Korona virüsü süreci öncesinde Atakum Belediyesi’nde örgün eğitim ile Türk İşaret Dili eğitimleri veriyorduk. Fakat virüs tedbirleri nedeniyle bunlar yarım kaldı. Bu durum online eğitim platformunu bir an önce hareket geçirme planlarımızı hızlandırdı. Sanal eğitim platformumuzda Türk İşaret Dili’ni öğrenmek isteyenlere 4 seviye eğitim vereceğiz” dedi.

“İşaret dili 20 günde öğrenilebilir”
Sanal akademide eğitimlerin yanı sıra videolu Türk İşaret Dili Sözlüğünün de yer aldığını belirten Kurtgözlü, “Video sözlük ilk etapta 200 kelime ile başladı. Zaman içerisinde önce bin 500 ve ardından Türk İşaret Dili’nin sahip olduğu 3 bin kelimenin tamamının videoları online akademimizde yer alacak. Eğitimi düzenli takip eden bir bireyin Türk İşaret Dili’ni 20 günde temel düzeyde öğrenmesini öngörüyoruz. Bunların yanı sıra işitme engelli bireylerin gündelik yaşamda zorlandığı konularda sıkça sorulan sorular bölümü bulunacak. Engelli raporu almak isteyen bir yurttaş, Türk İşaret Dili ile oluşturulan videoyu izleyerek tüm süreç hakkında bilgilenebilecek” dedi.
Online eğitim platformun kurulması sürecinde kendilerine destek sunan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’ye teşekkür ettiklerini belirten Kurtgözlü, şunları söyledi:
“Türk İşaret Dili, 2007 yılında resmi olarak tanındıktan sonra bu alanla ilgili çok sayıda eğitim çalışması yürütüldü. Bu süreç, işitme engelli olmayan ancak farkındalık sahibi bireylerin Türk İşaret Dili’ni öğrenmeye yönelmelerine büyük katkı sağladı. Günümüzde birçok insan, Türk İşaret Dili’ni öğreniyor fakat pratik yapamadığı ve yeterli kaynağa erişemediği için öğrendiklerini unutuyor. Kullanıma sunduğumuz www.tid.atakum.bel.tr adresindeki Türk İşaret Dili Akademisi, bu dili öğrenmek isteyen bireyleri destekleyecek, öğrendiklerini kalıcı hale getirebilmelerine olanak tanıyacak. Sonuç olarak da işitme engelli bireylerin iletişim sorununa çözüm üretecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nefes kesen cankurtaran tatbikatı Cankurtaranlar geçen yıl 229 kişiyi boğulmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Nefes kesen cankurtaran tatbikatı Cankurtaranlar ...
İlkadım’dan kınalı kuzulara ulaşım desteği
YEREL HABERLER İlkadım’dan kınalı kuzulara ulaşım desteği
Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Samsun'a kurulacak 'Şifa Ormanı' Orta Doğu'da tek olacak
YEREL HABERLER Samsun'a kurulacak 'Şifa Ormanı' Orta Doğu'da tek ...
Alkollü sürücü bariyerlere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Sahte içkiden ölüm iddiası
YEREL HABERLER Sahte içkiden ölüm iddiası
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Çatıda sıkışan kırlangıcı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çatıda sıkışan kırlangıcı itfaiye kurtardı
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
İnşaattan düşen sıva ustası hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaattan düşen sıva ustası hayatını kaybetti
Şehit Uzman Onbaşı Zengin'in cenazesi Samsun'da (2)
YEREL HABERLER Şehit Uzman Onbaşı Zengin'in cenazesi Samsun'da (2)
İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Onbaşı Zengin'in cenazesi Samsun'a getirildi
YEREL HABERLER Şehit Uzman Onbaşı Zengin'in cenazesi Samsun'a ...
Samsun şehidini karşıladı Şehidin cenazesi havaalanına getirildi
YEREL HABERLER Samsun şehidini karşıladı Şehidin cenazesi ...
Samsun'un kenevir üretim alanları genişliyor
YEREL HABERLER Samsun'un kenevir üretim alanları genişliyor
Cinayet masasından çay ocağına Emekli polis Nurettin Deniz: "200 parçaya ayrılmış insan bedeni beni çok etkiledi"
YEREL HABERLER Cinayet masasından çay ocağına Emekli polis Nurettin ...
Papaz ve tarihi eser avcıları 'esrarengiz kapı'nın peşinde Demirci ustası 68 yaşındaki İbrahim Germi 2 aylık aranın ardından işinin başına döndü İbrahim Germi: “Papaz kapıyı istedi, ‘Avrupa’ya gittiğinde bedava konaklama sağlarız’ dedi” “2 ay sonra işe geldim ellerimin beyazlığı ilk defa annemden doğduğum gibi oldu”
YEREL HABERLER Papaz ve tarihi eser avcıları 'esrarengiz kapı'nın ...
Samsun’da yarım asırdır zamana ‘ayar’ veriyor
YEREL HABERLER Samsun’da yarım asırdır zamana ‘ayar’ veriyor
Samsun'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Samsun'a şehit ateşi düştü
Samsun’a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Samsun’a şehit ateşi düştü
Bafra Belediyesi'nden Asri Mezarlığa düzenleme
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi'nden Asri Mezarlığa düzenleme
Samsun Millet Bahçesi törenle açıldı Başkan Demir: “Eşi benzeri olmayacak bir projenin başlangıcının açılışını yaptık” "2 Haziran’da kentsel dönüşümün sözleşmesi yapıldı"
YEREL HABERLER Samsun Millet Bahçesi törenle açıldı Başkan Demir: ...
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan "korona virüs" açıklaması
YEREL HABERLER Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan "korona virüs" ...
Beton mikseri devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Beton mikseri devrildi: 1 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X