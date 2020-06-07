Samsun'da motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı

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Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde 18.0019.00 saatleri arasında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yapıldı. Yapılan uygulamada 1 adet pompalı tüfek ve 4 bıçak emle geçirilirken, 2 alkollü sürücü ve 1 ehliyetsiz sürücüye ceza yazıldı.

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