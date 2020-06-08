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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 yıllık leylek yuvası görenlerin ilgi odağı oluyor

İHA

Samsun'da eski bir elektrik direğindeki 30 yıllık leylek yuvası görenlerin ilgi odağı oluyor.

30 yıllık leylek yuvası görenlerin ilgi odağı oluyor

Samsun’da eski bir elektrik direğindeki 30 yıllık leylek yuvası görenlerin ilgi odağı oluyor.
İlkbaharın habercisi leylekler havaların ısınmasıyla birlikte geri döndü. Afrika’dan 7 bin kilometre yol kat eden leylekler mart ayı sonu ve nisan ayı başında görülmeye başlandı. Bazı leylekler kendilerine elektrik direkleri ve evlerin çatısında yeni yuvalar yaparken, bazıları ise geçmiş yıllardan kalma hazır yuvalarına döndü. Çarşamba ilçesi Çınarlık bölgesi Gelemen mevkisi SamsunOrdu karayolu kenarındaki elektrik direğinde uzun yıllardır duran leylek yuvasında ise bu yıl da leylekler yerini aldı.
Yaklaşık 30 yıldır aynı yerde bulunan leylek yuvası her yıl bu dönemlerde dönen göçmen kuşlarla şenleniyor. Geçen yıllar içinde elektrik direğinin kullanım dışına çıkarılmasıyla hiç bozulmadan bugünlere gelen yuva görenlerin ilgi odağı oluyor. Elektrik direğinin en üst noktasında bulunan leylek yuvasında bu yıl 2 yetişkin, 3 yavru leylek bulunuyor. Yoldan geçen araçlar bazı zamanlar bu leyleklerin fotoğraflarını çekmek için araçlarını durduruyor.

"Leylek yuvamız bir 30 yıldır orada kurulu"
Çocuklarını büyütürken her gördüğünde onlara leylek yuvalarını gösterdiğini söyleyen Emriye Suiçmez, “Çocukluğumdan beri o yuvayı görüyorum. Onları gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Leylek yuvamız bir 30 yıldır orada kurulu. Anneler yavruluyor. Yavruladıktan sonra göç zamanı anne yolda ölüyor. Yavrular tekrardan seneye aynı yuvaya tekrar geliyor. Yuvanın oradan atılmamasını korunmasını bir 30 yıl daha yerinde kalmasını ümit ediyoruz. Leyleklerin daha da çoğalmasını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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