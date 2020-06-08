<br>Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)KARADENİZ'in en uzun sahillerinden Samsun Atakum sahili, güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenlerle doluyor.<br>Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sahilde spor yapma yasağının kaldırılmasıyla birlikte, vatandaşlar Atakum sahiline akın etti. Yaklaşık 2 aydır sessizliğin hakim olduğu sahil, yeniden eski günlerine döndü. Karadeniz´in en güzel ve uzun sahillerinden biri olan Atakum, güneşli ve sıcak havayla birlikte hareketlendi. Bazı vatandaşlar hem piknik yaptı hem de denize girdi. Güneşli havanın keyfini çıkan bazı vatandaşlar ise maskelerini takarak spor ve yürüyüş yaptı. DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-06-08 14:01:03<br>

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