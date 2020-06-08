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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5'i aynı aileden 9 şüpheli gözaltında

DHA

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5'i aynı aileden 9 şüpheli gözaltında

<br>Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği tespit edilen H.A., otobüsten indiği sırada üzerindeki 40 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Olayla bağlantılı 5'i aynı aileden 9 şüpheli daha gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını aldı. Çalışma başlatan ekipler, otobüsle Samsun'a geldiği belirlenen H.A.'yı Canik ilçesinde yakaladı. Detaylı arama yapan ekipler, H.A.'nın iç çamaşırına gizlenmiş 40 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. <br>NARKOTİK POLİSİNİN TAKİBİNDEYDİ<br>H.A.'nın yakalandığı olayla eş zamanlı olarak, uyuşturucu madde ticaretinden dolayı tutuklu bulunduğu cezaevinden kısa süre önce tahliye olan A.İ.'nin bulunduğu otomobil, polis ekiplerince Samsun girişinde durduruldu. Narkotik polisinin uzun süredir teknik ve fiziki takip sürdürdüğü A.İ. ile birlikte N.T., E.C. ve A.S. de gözaltına alındı. İstanbul'dan getirilen uyuşturucu madde ile bağlantılı oldukları değerlendirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. <br>Soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan A.İ.'nin ailesinden N.İ., E.İ., M.İ. ve H.G. de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-06-08 14:30:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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