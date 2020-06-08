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Korona virüs tedbirleri nikah sayısını yüzde 80 azalttı Atakum’un salgın duyarlılığı nikahları seneye erteledi

İHA

Dünya ile birlikte Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını, yuva kurma hayalleri kuran çiftleri, planlarını ertelemek zorunda bıraktı.

Korona virüs tedbirleri nikah sayısını yüzde 80 azalttı Atakum’un salgın duyarlılığı nikahları seneye erteledi

Dünya ile birlikte Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını, yuva kurma hayalleri kuran çiftleri, planlarını ertelemek zorunda bıraktı.
Atakum’da salgın tedbirlerine uyan çiftler, nikahlarını erteliyor. Atakum Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nun virüs tedbirleri sonrası kıydığı nikah sayısı bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında azaldı. 2020 yaz dönemi için nikah başvurusu yapan çiftlerin sayısı ise 2019’a göre yüzde 80 oranında düşüş gösterdi.
Mart ayında uygulanmaya başlayan korona virüs tedbirleri nedeniyle Atakum’da nikâh törenleri davetliler olmadan yapılıyor. 16 Mart’ta yayınlanan ve salgına karşı insanların kalabalık ortamlarda yan yana gelmesini önlemeyi hedefleyen İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından nikah törenleri sadece nikâh memuru ve iki şahidin katılımıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Bu kapsamda Atakum Belediyesi Evlendirme Memurluğu, dezenfeksiyon işlemi yapılan salonlarda gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla sosyal mesafe kuralına uygun şekilde nikah kıyıyor. Çiftler törene maske takarak katılıyor, yakınları ise salon dışında bekliyor. Törenlerini önlemler altında gerçekleştirmek istemeyen çiftlerin yanı sıra kalabalık düğün hayali kuranlar, evlilik planlarını gelecek yıla erteliyor. Atakum’da yuva kurma hayallerini 2021 yılına bırakan çiftlerin sayısının fazlalığı istatistiklere yansıdı.

Bahar döneminde yüzde 21 düşüş var
2019’un bahar döneminde 206 çiftin nikahını kıyan Atakum Belediyesi Evlendirme Memurluğu, korona virüs salgınına yönelik tedbirler altında geçen 2020 bahar döneminde 164 çiftin yuva kurmasına şahitlik etti. Son iki yılın mart, nisan mayıs aylarında Atakum’un istatistiklerine bakıldığında kıyılan nikah sayısının yüzde 20 oranında düştüğü gözlendi. Aylık nikah rakamlarındaki düşüş, nisan ve mayıs aylarında gerçekleşti. 2019’un Mart ayında 64 nikah kıyan Atakum Belediyesi Evlendirme Memurluğu, ikinci yarısından itibaren virüsle mücadele tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı 2020 martında 85 çifti evlendirdi. Vaka sayılarının arttığı ve önlem seviyesinin yükseltildiği nisan ve mayıs aylarında kıyılan nikah sayıları bir önceki yıla göre azaldı. Evlenmek için Atakum Belediyesi’ne başvuran çiftlerin sayısı, Nisan 2019’da 72 iken Nisan 2020’de bu rakam 56’ya düştü. Mayıs ayına gelindiğinde ise Atakum Belediyesi, 23 çiftin yuva kurmasına tanıklık etti. 2019 Mayıs ayında ise 70 çiftin nikahı kıyılmıştı.

Yaz aylarındaki nikah sayısı yüzde 80 azaldı
Türkiye’nin 1 Haziran itibariyle uygulamaya başladığı yeni normalleşme döneminde Sağlık Bakanlığı Kovid19 Bilim Kurulu üyeleri düğün yapılmasına yeşil ışık yakmayınca evlilik yolundaki çiftler, nikah ve düğün törenlerini gelecek yıla erteledi. Evlenmek için Atakum Belediyesi’ne başvuran çiftlerin sayısı 2019’un yaz döneminde 560 iken bu rakam 2020 yaz aylarında 119’a düştü. Virüs tedbirleri, Atakum’da evlenmek isteyen çiftlerin sayısını yüzde 80 oranında düşürdü. Geçtiğimiz yıl Atakum’da haziran ayında 171, temmuzda 222 ve ağustosta 167 olmak üzere toplam 560 çift dünya evine girmişti. 2020 rakamlarına göre, haziranda 62, temmuzda 43, ağustosta ise 13 çift nikah kıymak için başvuru yaptı. Üç aylık yaz döneminde Atakum’da evlenmek isteyenlerin sayısı 119’a düşerek bir önceki yıla göre yüzde 80 oranında azaldı.

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