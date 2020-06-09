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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu ilçenin altı kaynıyor Havza ilçesine gelen 'şifayap' oluyor

İHA

Samsun'un Havza ilçesi 55 dereceyi aşan kaplıca suyu ile konuklarına şifa dağıtıyor.

Bu ilçenin altı kaynıyor Havza ilçesine gelen 'şifayap' oluyor

Samsun'un Havza ilçesi 55 dereceyi aşan kaplıca suyu ile konuklarına şifa dağıtıyor.
'Kaplıcalar diyarı' olarak bilinen Havza ilçesine gelenler adeta 'şifayap' oluyor. Kansızlık, kadın hastalıkları, eklem ağrıları, romatizma ve deri hastalıkları gibi birçok sağlık sorununa iyi geldiği bilinen kaplıcalar, sağlık turizmi sayesinde ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor. İlçede ayrıca Karadeniz'de tek olma özelliği taşıyan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunuyor. Korona günlerinde ziyaretler azalsa da önümüzdeki günlerde normale dönmesi bekleniyor.

"Hastalıklara iyi gelmesi sebebiyle sağlık turizminde ciddi bir ivme yakaladık"
Havza'nın şifalı kaplıcaları ile meşhur bir ilçe olduğunu belirten Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "İlçemizde yıllarca şifa dağıtan, daha önce hamam vasfı ile şimdi de kaplıca vasfı ile tesislerimiz mevcuttur. Burada belediyeye bağlı ve özel olarak birçok kaplıca bulunuyor. Mülkiyeti belediyemize bağlı bir otel var. Buranın hamamı çok ciddi bir proje ile yeniden hayat bulacak. Ayrıca sondaj çalışması yapacağız. Yapılan bu çalışma ile hem su kapasitemizi arttıracağız hem de yeni tesislerin açılması için su temin etmiş olacağız. Havza ekonomisinde kaplıca çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle işletmelerimiz sezon dediğimiz, yaz sezonunda pansiyon işletmeciliği otel çalışanlarımız ve buradaki ticari hareketlilik ilçe ekonomisine ciddi katkılar sunmaktadır. Kaplıca suyunun sağlıkta kullanılması, romatizma, deri hastalıkları, kemik rahatsızlıkları, kansızlık ve anemi gibi rahatsızlıklara iyi gelmesi sebebiyle sağlıkta ciddi bir ivme yakalamış durumdayız. Yakın zamanda demir yolu hattında hizmete girmesi ile çok ciddi bir müşteri potansiyeline sahip olacağız" dedi.

"Virüs olmadan önce buraların doluluk oranı yüzde yüzü geçiyordu"
Korona virüsünden dolayı işlerin biraz durduğunu ifade eden özel bir kaplıcanın sahibi olan Şevki Cengiz, "Genellikle yaz aylarında buraya insanlar akın akın gelmektedir. Kaplıca tesislerimiz oldukça ekonomiktir. Kaplıca suyu kadın hastalıklarına iyi gelmektedir. Bunun dışında karaciğer hastalıkları, eklem ağrılarına, romatizma, kırıkçıkık gibi hastalıklarla iyi gelmektedir. Virüs olmadan önce buraların doluluk oranı yüzde yüzü geçiyordu. Korona virüsten dolayı insanlar kapalı alanlardan korkuyor, fazla gelmiyorlar" diye konuştu.

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