Vali Kaymak, ‘8. Üniversite Danışma Kurulu'nda güncel korona rakamlarını açıkladı Vali Kaymak: “İlimizdeki korona vakalarının çoğunluğu İstanbul’dan gelen vatandaşlarımızdan kaynaklandı” “Şu anda da hastanelerimizde 3 entübe, 6 kadar da yoğun bakımda olan hastamız var”

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ); üniversite, şehir ve sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla şehrin önemli aktörlerini bir araya getirdiği “Üniversite Danışma Kurulu Toplantısı”nın sekizincisi, yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri nedeniyle online (çevrim içi) olarak gerçekleşti. Toplantıda güncel korona rakamları hakkında bilgi veren Vali Osman Kaymak, Samsun'daki korona vakalarının çoğunluğunun İstanbul’dan gelen vatandaşlardan kaynaklandığını, şu anda da hastanelerde 3 entübe ve 6 kadar da yoğun bakımda olan hastanın olduğunu açıkladı.

Online toplantıya; Samsun Valisi Kaymak'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç başta olmak üzere Üniversite Danışma Kurulu üyeleri ile Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Samsun Millî Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman İl Müdürleri de katıldı.

Toplantıda, OMÜ’deki gelişmeler ve mevcut durumun değerlendirilmesinin yanı sıra OMÜ’nün Kovid19 salgını sürecinde üstlendiği sorumluluklar ve yaptıkları çalışmalar, öğretim üyelerinin TÜBİTAK projeleri ile uzaktan eğitim sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Fikir alışverişi bakımından oldukça verimli geçen toplantıya Rektör Bilgiç başkanlık etti.



“OMÜ’nün gelişimini çok takdir ediyoruz”

Görüntülü toplantıda söz alan Samsun Valisi Osman Kaymak, Üniversite Danışma Kuruluna çok değer verdiklerini vurgulayarak, “Bu toplantılarda önemli bilgiler alıyoruz. Ayrıca karşılıklı dayanışmaya ve Üniversitemizin gelişimine katkı sunacak hususlara şahit olduk. OMÜ’nün bu gelişimini, dışardan izleyenler olarak çok takdir ediyoruz” diye konuştu.



“Şu anda da hastanelerimizde 3 entübe, 6 kadar da yoğun bakımda olan hastamız var”

Vali Kaymak, devletin aldığı tedbir kararları uyarınca Samsun’un üretim ve tedarik zincirinde başarılı bir süreç geçirdiğine dikkat çekerek, “Salgın boyunca şehrimizdeki kurumlar güçlü yapılarıyla, yanı sıra da gerek filyasyon ekipleri gerekse de diğer çalışmalarla çok uyumlu bir süreç yakaladılar. Dolayısıyla bu dayanışma ve koordinasyonun çok faydasını gördük. Tabii ilimizde vakalar görüldü ve bu vakaların çoğunluğu İstanbul’dan gelen vatandaşlarımızdan kaynaklandı. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu vakaların seyrinde yoğun bakım ve entübe sayıları 5 ila 10 arasında çok düşük oranda kaldı. Şu anda da hastanelerimizde 3 entübe, 6 kadar da yoğun bakımda olan hastamız var. Son dönemde vaka sayıları 56 civarında devam ediyor, tam sıfırlayamadık. Bunlar da münferit yerlerden çıktı. İlimizde vakaların iyileşme oranı yüzde 8090 aralığında” ifadelerini kullandı.



“Rehavete kapılmadan temkinli davranmalıyız”

Vali Kaymak vatandaşların; Kovid19 salgını karşısında maske, sosyal mesafe ve hijyenden taviz vermeden ve rehavete kapılmadan “yeni normal” olarak adlandırılan bu dönemde temkinli davranmayı sürdürmelerinin önemine değinirken, koordinasyonu Valilikçe yürütülen Vefa Destek Gruplarının çalışmalarından bahsetti.

Samsun Valiliğinin bu süreçteki rolüne değinen Kaymak, devamında “Toplam 289 Vefa Destek Grubu kurduk ve 3 bin 641 görevli çalışmalara katıldı. Bu 2 buçuk aylık süreçte 290 bin çağrıya cevap verdik ve 89 bin vatandaşımızın ihtiyacı karşılandı. Yine işlerini kaybeden vatandaşlarımıza Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla biner lira yardım yapıldı ve bu yardımların Samsun özelindeki sayısı 78 bini buldu. İlaveten içinde kuru gıda ve temizlik maddeleri bulunan 33 bin 303 koli vatandaşlarımıza dağıtıldı. Biliyorsunuz, ülkemiz genelinde işini kaybedenler için hükûmetimiz kısa çalışma ödenekleri ayırdı. Samsun’da bu ödeneğe başvuran firma sayısı 7 bin küsur, başvuran kişi sayısı 51 bin dolayında gerçekleşti ve 44 bin kişi bu kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Haftalık toplanan hatta zaman zaman haftada 2 kez bir araya gelen Pandemi Kurulumuz, vakaların nasıl seyrettiğine ve nerede yoğunlaştığına göre hareket etti. Yurt dışından gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından bin 383’ü de yurtlarda kaldı” bilgilerini paylaştı.



“Şimdiye kadar 3 milyon 923 maskeyi ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıttık”

Salgının yoğun düzeyde seyrettiği süreçte, isteyen sağlık çalışanlarına bazı oteller ile kamuya ait misafirhaneleri açtıklarını vurgulayan Vali Kaymak, “Turizm sezonunun açılmasından ötürü otelleri boşalttık, misafirhaneler ise sağlık çalışanlarımız için hizmet vermeye devam ediyor. Buralarda kalan 100’den fazla sağlık çalışanımızı böylelikle rahatlatmış olduk. İlimiz merkezinde ve ilçelerindeki pandemi hastanelerimiz gerçekten çok iyi hizmet verdiler. Salgın başlangıcında maske dağıtımında bazı sıkıntılar yaşanmıştı ancak bunlar da aşıldı. Nitekim maske ihracat eden firmalar, yapacağı ihracatın miktarı kadar maskeyi Devlet Malzeme Ofisine bağışlıyor, o nedenle maske de çok rahat ulaşılan bir malzeme hâline geldi. Şehrimizde şimdiye kadar 3 milyon 923 bin maskeyi ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtarak devletimizin yakınlığını hissettirdik. Samsun’da bir kez olsun arayıp da devlete ulaşamadım, mağdur oldum diyen hiçbir vatandaşımız olmadı. Öte yandan ilimizde çiftçilerimizi de zor durumda bırakmadık zira çeltiklerimiz, meyve ve sebzelerimiz yeşermeye başladı. Aynı şekilde ihracat yapan, yurt dışı bağlantısı olan, üretim yapmadığı takdirde zarar edecek bütün fabrikaların çalışmasına izin verdik. İnanıyoruz ki hem ülkemiz hem de Samsun tedbiri bırakmadan bu süreci devam ettirecek” şeklinde konuştu.



“Pandemiye dair rapor hazırlanacak”

Vali Kaymak konuşmasının son bölümünde “Pandeminin Türkiye ve Samsun’a Ekonomik ve Sosyal Etkileri ve Pandemi Sonrası Yapılacaklar Neler Olmalıdır?” başlığıyla bir rapor hazırlama çalışması içinde olduklarını ve bu rapora Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) ve OMÜ’den uzman ve akademisyenlerin katkısı olacağını söyledi.



SamsunSivas tren hattı

Konuşmasında 350 milyon avroluk Avrupa Birliği kaynağıyla onarılıp ulaşıma açılan SamsunSivas tren hattından söz eden Vali Kaymak, sözlerini “Bu hat Samsun’u daha da canlandıracak ve yeni depolara ihtiyaç olacaktır. Hâliyle kentimizin lojistik üssü olmasını çok önemsiyoruz ve bu hususta birlikte çalışmamız lazım. Samsun; ticareti, tarımı, eğitimi, turizmi, ulaşımıyla hakikaten potansiyeli çok yüksek bir il. Bu potansiyelin kullanılması, bütün tarafların bir araya gelmesine ve ‘ben’ değil, ‘biz’ dememize bağlı; kişisel ve kurumsal menfaatleri bir kenara bırakıp hep beraber Samsun demeliyiz. Bunu öncelediğimiz zaman, göreceksiniz Samsun’u kimse tutamayacaktır” şeklinde tamamladı.



OMÜ’nün Kovid19 pandemi süreci

Mevcut durum hakkında genel değerlendirmeler yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de salgın döneminde OMÜ’nün gerçekleştirdiği sağlık, uzaktan eğitim sistemi ve araştırma geliştirme (ARGE) çalışmalarına ilişkin bilgileri kurul üyeleriyle paylaştı. Bu süreçte sağlık hizmetlerinin Kovid19’a özgü olarak düzenlendiğini söyleyen Bilgiç, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin pandemi hastanesi olarak hizmet verdiğini belirtti.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin her branştan hekim, hemşire ve diğer tüm yardımcı sağlık personeliyle salgına karşı özverili bir biçimde çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Rektör Sait Bilgiç, polikliniklerde Kovid19 taşıdığından şüphe edilen yüzlerce kişinin muayene edildiğini vurguladı.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin, Kovid19 ilişkili şikâyetleri olan hastalara 7 gün 24 saat poliklinik muayene hizmeti vermek üzere Solunum Yolu Enfeksiyonları Poliklinik Birimi oluşturduğuna dikkat çeken Bilgiç “Bu süreçte; OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi içerisinde 150 yatak kapasiteli, 7 adet Kovid19 tedavi servisi oluşturduk. Kovid19 hastaları için plazma tedavisi dâhil her türlü seçenek kullanıldı" dedi.

Salgınla ilgili verilerin her gün web sayfasında paylaşıldığını anlatan Bilgiç, evine gitmekte imtina edenler için de Üniversitenin konukevinin, çalışanların konaklaması için tahsis edildiğini söyledi.

Samsun Teknopark'ın ise Kovid19 mücadelesinde sağlık çalışanları için koruyucu yüz siperliği, videolaringoskop cihazı ve maske tutucu ürettiğini de hatırlatan Bilgiç, online MS Okulunun kurulduğunu ve Üniversitenin dezenfektan ve temizlik ürünü üretimi yaptığını belirtti.



“Eğitime 23 Mart 2020’de online olarak devam ettik”

Rektör Bilgiç, salgın nedeniyle uzaktan eğitim sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Üniversitemizin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında eğitim gören binlerce öğrencisi, Kovid19 önlemleri kapsamında eğitim süreçlerine 23 Mart 2020’de online olarak devam etti. Bu süreçte, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) aldığı uzaktan eğitim kararına, Üniversitemiz güçlü altyapısıyla hızlı bir şekilde uyum sağladı."



“7 bin 360 ders online olarak verildi”

Uzaktan eğitim sürecinde ders ve öğrenci sayılarının verilerini paylaşan Bilgiç, ön lisansta, lisansta, yüksek lisansta ve doktorada toplam 7 bin 360 dersin online olarak verildiğinin altını çizdi.

Uzaktan eğitime ait bazı göstergeleri sunum sırasında paylaşan Bilgiç, derslerin yüzde 89,43’nün online olarak yapıldığına işaret ederken, bu süreçte günde 715 ders verildiğini ve toplamda 35 bin 199 öğrencinin uzaktan eğitim sistemini kullandığını sözlerine ekledi.

OMÜ’nün online sınav sistemine de değinen Bilgiç, sanal sınıflarda sınav, kısa sınav, yapılandırılmış video konferans, ödev, dosya hazırlığı vb. senkron veya asenkron uygulamaların kullanıldığını belirtti.

Stajlar ve iş yeri eğitimlerinden bahseden Bilgiç, bu süreçte mezun durumunda olanların dijital imkânlarla uzaktan eğitimle; ara sınıftaki öğrencilerin ise pandemi sonrası dönemde örgün eğitimlerine devam edeceklerini söyledi.

Bilgiç, uzaktan eğitim sisteminde ders materyali paylaşımı için https://avys.omu.edu.tr adresinin devreye girdiğine, öğrencilerin uzaktan eğitime adaptasyonu için de https://evdekal.omu.edu.tr sitesinin hazırlandığına dikkat çekti.



“5 yeni bölüm açıldı”

Bu süreçte, 5 yeni bölümün açıldığı bilgisini paylaşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, bu bölümleri; Silah Sanayi Teknikerliği, İç Mekân Tasarımı, Özel Koruma ve Güvenlik, Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarıyla, OrtezProtez ve Odyoloji lisans programları olarak sıraladı.

Sunumunda ARGE çalışmalarına da odaklanan Bilgiç, üniversitenin hazırladığı TÜBİTAK 1513 projesinin geçtiğini, TÜBİTAK 1001 kapsamında 4 projenin de destek aldığını, TÜBİTAK Covid19 Özel Çağrı Programı'nda ise bir projenin desteklenmeye değer bulunduğunu söyledi.

Bilgiç ayrıca, Kovid19 sürecinin Özel Gereksinimli Çocuklar ve Ailelerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Bir Karma Desen Çalışması, Covid19 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Hızlı Destek Programı'na 4 adet proje başvurusu yapıldığını anlattı.

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü tarafından sunulan projeye Samsun Teknopark ortaklığı sağlandığını belirten Bilgiç, TÜBİTAK 1507 Kodlu Covid19 Özel Çağrısı kapsamında Samsun Teknopark ve OMÜTTO tarafından 4 adet proje çalışması yapıldığını da belirtti.



“OMÜ Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini aldı”

Korona virüs salgını koşullarında çalışmaya devam ettiklerini belirten Bilgiç, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi için başvuruda bulunan OMÜ’nün yapılan değerlendirmeler sonucunda belgeyi almaya hak kazandığını dile getirdi.



“Organik atıklardan elde edilen kompost ile yetiştirilen çiçekleri toprakla buluşturduk”

Bilgiç, sunum sırasında 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla üniversitenin merkez kampüsünde organik atıklardan elde edilen kompost (gübre) sayesinde yetiştirilen çiçekleri toprakla buluşturduklarını ifade ederken, "Sıfır Atık Projesi” kapsamında yürütülen faaliyetlere dikkat çekerek bu kapsamda Üniversitenin organik atıklarından üretilen kompostun, üniversite bünyesindeki park ve bahçelerin yeşillendirilmesi ile ormanlık alanların iyileştirilmesinde kullanılacağını vurguladı.



“Öğrenci toplulukları, çalışmalarına ara vermeden devam etti”

Öğrenci topluluklarının, korona virüs koşullarında bile faal olduklarına ve çalışmalarına devam ettiklerine dikkat çeken Rektör Sait Bilgiç, devamında "Bu süreçte OMÜ Gençlik Topluluğu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’la internet ortamında söyleşi gerçekleştirdi ve Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın katıldığı canlı yayında Covid19 ile ilgili konuları konuştu. Ayrıca Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu da emekli büyükelçi Hulusi Kılıç ile çevrim içi söyleşi yaptı. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerimiz ise medya, sinema ve fotoğrafçılık alanlarında uzman ve tanınmış isimlerle sohbet ederek merak ettikleri konularda bilgi edinme imkânı yakaladılar" sözlerine yer verdi.

Rektör Bilgiç, OMÜ Senatosu tarafından desteklenen “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına, öğrencilerin de kısa mesaj atarak katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda OMÜTTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş “TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı”, Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Selim Aras ise “Fiziksel Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesi için Giyilebilir Test Cihazı” projesiyle ilgili sunumlarını gerçekleştirdi.

Gündem konularının genel bir değerlendirmesi, yeni fikirlerin sunulması ve görüşlerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

