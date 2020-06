Başkan Demir: “Hedefimiz alt yapıyı tamamen bitirmek”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra ilçesine yeni kurulan taş kırma tesisini ziyaret etti. Tesiste aylık 60 bin ton malzeme üretildiğini söyleyen Başkan Demir, “Ekiplerimiz sahada gecegündüz iş başında. Hedefimiz Samsun’un alt yapısını bitirmek” dedi.



SAMÜ Uçuş Akademisi’ne ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi’nin Ballıca Yerleşkesi’nde bulunan Uçuş Akademisi’ni ziyaret etti. Bünyesinde uçak pisti, bakım onarım merkezi, hangar, uçuş okulu bulunan ve pilot yetiştiren akademiyi Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile birlikte inceleyen Başkan Demir, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra Bafra ilçesine geçerek, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile bir araya geldi. Derbent Mahallesi'nde kurulumu tamamlanan ve 19 Mayıs, Alaçam, Yakakent ile Bafra ilçelerinin yol temel malzemesini kendi üretecek olan sabit konkasör (taş kırma) tesisinde incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Demir, burada açıklamalarda bulundu.



“Ekiplerimiz gecegündüz sahada”

Taş kırma tesisinde aylık minimum 60 bin ton malzeme üretildiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tesisimiz çalışmaya başlayalı bir hafta oldu. Şu an burası bizim alt yapıdaki çok önemli bir yatırımımız. Aylık minimum 60 bin ton malzeme üretiyoruz. Yıla vurduğunuzda yollarımızın altyapısı için yılda yaklaşık 700 bin ton yapıyor. Bu çok önemli bir malzeme. Temel altı dediğimiz bu sathi kaplamanın altına serdiğimiz malzeme. Bu tesisi yeni kurdurduk. Bir tane Bafra’ya bir tane de Çarşamba’ya kurduk. Şu anda Bafra’da tam ekip gecegündüz çalışıyor. İki tesis bize 5 milyon TL’ye mal oldu. Ama bunların bize kazandırdığı yıllık 30 milyon lira. Geçmişte bu malzemeyi dışarıdan satın alıyorduk, artık burada üretiyoruz” diye konuştu.



“300 makine ile sahadayız”

19 Mayıs, Bafra, Yakakent ve Alaçam ilçe belediyeleriyle çalıştıklarını ve bütün imkanları birleştirdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Demir, buradaki hedeflerini şöyle anlattı:

“Şu an Samsun genelinde 300 makine ile sahadayız. Amacımız 4 yıl içinde tüm Samsun’un alt yapısını bitirmek. Geçen sene 447 kilometre yol yaptık, bu sene 1100 kilometre daha yapacağız. Bunların alt yapısı tam tekmil hazır. Bu sene Bafra’daki programımızı bitiriyoruz. Şöyle bir iki yıl içerisinde Bafra’da alt yapı yol eksiği kalmayacak. İçme suyu ile ilgili de çalışıyoruz, ekiplerimiz iş başında. Yaptığımız tüm işleri belediye olarak imal ediyoruz. İhale etmiyoruz artık. Betonları da biz yapıyoruz. Normalde ihale ettiğimizin yarısından daha düşük bir maliyete. Bir de kaliteyi çok yükselttik. Gecegündüz iş başındayız. Samsun her şeyin en güzeline layık.”

