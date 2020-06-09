Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı bir kırsal mahallede 2 metrelik yılan paniği yaşandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Alaçam’ın Gümüşova Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Ziyaret sırasından mahalle sakinleri tarafından görülen yılan, kısa süreli panik oluştururdu. Mahalle gençleri tarafından taş atılarak öldürülen yılan etkisiz hale getirildi. Bu durum kimi mahalle sakinleri tarafından olumsuz karşılanırken kimileri ise yılanın zehirli olduğu için öldürüldüğünü söyledi.

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