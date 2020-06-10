Samsun'da otomobil takla attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da otomobil takla attı

İHA

Samsun'da yoldan çıkan otomobil takla atarak hurdaya dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Samsun'da otomobil takla attı

Samsun'da yoldan çıkan otomobil takla atarak hurdaya dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Çıplak idaresindeki 52 AAF 776 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp refüje ters döndü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ambulans helikopterin inemediği o mahalleyi de ilgilendiren önemli gelişme Barajın iki yakasını kavuşturan feribot, 4 ilçe arasında köprü görevi görecek Feribotun ilk seferini Başkan Mustafa Demir yaptı
YEREL HABERLER Ambulans helikopterin inemediği o mahalleyi de ...
'Asansörde taciz' iddiası şüphelisi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER 'Asansörde taciz' iddiası şüphelisi serbest bırakıldı
Kuyuya düşen büyükbaş hayvanı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen büyükbaş hayvanı itfaiye kurtardı
Atakum’da üç önemli proje meclis gündeminde
YEREL HABERLER Atakum’da üç önemli proje meclis gündeminde
Mahallede 2 metrelik yılan paniği
YEREL HABERLER Mahallede 2 metrelik yılan paniği
Memur-Sen den, 'müfettiş' tepkisi Hamdi Yıldız: “Artık bu rezilliklere bir son verin”
YEREL HABERLER Memur-Sen den, 'müfettiş' tepkisi Hamdi Yıldız: ...
Sertifikalı tohum üretimi 8 kat artış ile 1 milyon 134 bin tona ulaştı
YEREL HABERLER Sertifikalı tohum üretimi 8 kat artış ile 1 milyon ...
Cankurtaranlardan nefes kesen tatbikat 30 kilometrelik sahilde 'can' kurtaracaklar
YEREL HABERLER Cankurtaranlardan nefes kesen tatbikat 30 ...
Karadeniz'de 'rip akıntısı´ uyarısı
YEREL HABERLER Karadeniz'de 'rip akıntısı´ uyarısı
Vali Kaymak’ın ‘bayrak’ hassasiyeti
YEREL HABERLER Vali Kaymak’ın ‘bayrak’ hassasiyeti
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
'Asansörde taciz' iddiasına gözaltı
YEREL HABERLER 'Asansörde taciz' iddiasına gözaltı
OKA'dan firmalara 'Uygulamalı İhracat Danışmanlık Desteği’
YEREL HABERLER OKA'dan firmalara 'Uygulamalı İhracat Danışmanlık ...
Göz içi enjeksiyonların göz hastalıklarının tedavisindeki etkisi
YEREL HABERLER Göz içi enjeksiyonların göz hastalıklarının ...
Aranan şahıs örümcek adam gibi çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Aranan şahıs örümcek adam gibi çatıdan çatıya uçtu ...
Jandarma karaca yavrusuna sahip çıktı
YEREL HABERLER Jandarma karaca yavrusuna sahip çıktı
Başkan Demir: “Hedefimiz alt yapıyı tamamen bitirmek”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Hedefimiz alt yapıyı tamamen bitirmek”
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
SAMÜ Europass akreditasyonuna sahip Türkiye'deki 5 üniversiteden biri oldu Samsun Üniversitesinin eğitimleri artık Avrupa'da da tanınıyor
YEREL HABERLER SAMÜ Europass akreditasyonuna sahip Türkiye'deki 5 ...
Vali Kaymak, ‘8. Üniversite Danışma Kurulu'nda güncel korona rakamlarını açıkladı Vali Kaymak: “İlimizdeki korona vakalarının çoğunluğu İstanbul’dan gelen vatandaşlarımızdan kaynaklandı” “Şu anda da hastanelerimizde 3 entübe, 6 kadar da yoğun bakımda olan hastamız var”
YEREL HABERLER Vali Kaymak, ‘8. Üniversite Danışma Kurulu'nda güncel ...
Terme Belediyesi 'Miliç Tesisleri' ile Sakarlı 'festival alanı'na talip
YEREL HABERLER Terme Belediyesi 'Miliç Tesisleri' ile Sakarlı ...
Samsunsporlu Diyetisyen Atmaca'dan futbolculara 'sıcak hava' ve 'beslenme' uyarıları
YEREL HABERLER Samsunsporlu Diyetisyen Atmaca'dan futbolculara ...
Karadeniz tarımına alternatif ürün: Salep Organik sertifikalı salep üretim alanında yılın ilk hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Karadeniz tarımına alternatif ürün: Salep Organik ...
Bu ilçenin altı kaynıyor Havza ilçesine gelen 'şifayap' oluyor
YEREL HABERLER Bu ilçenin altı kaynıyor Havza ilçesine gelen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X