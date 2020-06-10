İnsanlık ölmemiş Duyarlı vatandaş bulduğu parayı İlkadım zabıta ekiplerine teslim etti

İlkadım ilçesinde Aynur Adıgüzel isimli vatandaş kaldırım üstünde bulduğu bir miktar parayı İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti. Bulunan parayı duyarlı vatandaştan alan zabıta ekipleri paranın sahibi olan Nihat Aslan'a ulaştırdı.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde ikamet eden ve sokak gezintisi için dışarı çıkan Aynur Adıgüzel isimli vatandaş Gebi Caddesi üzerinde kaldırımın üstünde dağınık halde bulduğu 350 TL tutarındaki parayı sahibine teslim edilmek üzere İlyasköy Polis Karakoluna götürdü. Emniyet yetkililerin bulunan parayı İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etmesi için yönlendirdiği Aynur Adıgüzel bulduğu parayı İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etmek için Alo 153 hattını aradı. Zabıta merkezine gelen talebe anında değerlendiren Zabıta Komiseri Sadettin Tantürk ve Ayşegül Özfalcı parayı tutanak karşılığında teslim aldı. Üzerindeki bir miktar parasını düştüğünü fark eden Nihat Aslan adlı vatandaş ise hemen İlyasköy Polis Merkezine başvurdu. Bulunan paranın İlkadım zabıta ekiplerinde olduğunu teyit eden emniyet yetkilerinden aldığı cevap üzerine İlkadım Belediyesi Zabıta Merkez Müdürlüğüne gelen Nihat Aslan, Zabıta Amiri İlyas Tıngır’dan kaybettiği parayı teslim aldı.



“Biz halkımızın can ve mal güvenliğini koruyoruz”

Konu ile ilgili açıklama yapan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “Duyarlı vatandaşlarımız zaman zaman ehliyet, nüfus cüzdanı, nakdi para, çanta vb kayıp eşyaları bulup bize teslim ediyorlar. Bizlerde bu bulunan eşyaları tutanakla teslim alıp araştırma yaparak kayıp eşyaları sahiplerini bularak teslim ediyoruz. Aynı şekilde ilçemizde görev yapan ekiplerimizde zaman zaman bu tip olaylarla karşılaşıyor. Bizler halkımızın hem can güvenliğini hem de mal güvenliğini koruyoruz” dedi.



Duyarlı vatandaşa ve zabıta ekiplerine teşekkür etti

Belediye ekipleri tarafından bulunan parasını teslim alan Nihat Aslan, “Parayı yoğunluktan nasıl düşürdüğümü anlamadım. Daha sonra ilerleyen saatlere parayı düşürdüğümü fark ettim. Hemen İlyasköy Polis Karakoluna gittim. Emniyeti yetkililerinin paramın bulunduğu ve İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gitmemi söylediler. Paramın bulunduğuna sevindiğim kadar paramı bulan duyarlı vatandaşımıza ve belediye ekiplerimizin samimiyeti beni çok memnun etti. Bütün Zabıta personeline ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ederim” diye konuştu.

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