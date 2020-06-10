Rektör Aydın: "Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliklerimiz sürecek"

Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsünde hizmet veren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHY145 Onaylı Bakım Merkezini de ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile birlikte dünyanın en çok üretilen ve en popüler eğitim uçağı olarak kabul edilen cessna 172 skyhawk türü uçağın kokpitine bindi.

Rektör Aydın, "Samsun Üniversitesinin teknik bilimler kampüsü olarak şekillendirilen Ballıca Kampüsü’nün gerek eğitim kabiliyeti gerekse öğrenci hizmet alanlarının daha nitelikli hale gelmesi için yoğun bir emek veriyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile birlikte Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsünde bulunan uçak pisti, bakım onarım merkezi, hangar alanları ve SAMÜ Uçuş Akademisini gezerek incelemelerde bulundu. Uçak Bakım Onarım Bölümü ve Uçak ve Uzay Mühendisliği öğrencilerinin eğitim aldığı alanları da ziyarette bulunan Başkan Demir proje çalışması yapan öğretim üyeleri ve öğrencilerle de sohbet ederek Samsun Üniversitesinin pilot, teknisyen ve mühendis olmak üzere Havacılık sektörünün üç temel sahasında insan yetiştirme kabiliyetinin ülke geleceği açısından çok büyük önem ifa ettiğini belirtti.

Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsünde hizmet veren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHY145 Onaylı Bakım Merkezini de ziyaret eden Mustafa Demir, akabinde Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile birlikte dünyanın en çok üretilen ve en popüler eğitim uçağı olarak kabul edilen cessna 172 skyhawk türü uçağın kokpitine binerek, "Gençlerimizin havacılık sektörüne ilgisini artıracak etkinlikler yapmalı, şehrimizin bu büyük imkanından önce Samsunumuzun ve elbette ülkemiz gençlerinin yararlanması için fırsatlar oluşturmalıyız. Şehrin adını taşıyan üniversite Samsun için önemli bir kazanımdır. Kısa zamanda önemli bir yol kat etti. Alt yapı hususunda destek olduğumuz Samsun Üniversitemiz ile akademik alanlarda da işbirlikleri yapmaya devam edeceğiz şehrimizin ve gençlerimizin yarınları için ortak projeler geliştireceğiz" diye konuştu.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise Samsun Üniversitesinin teknik bilimler kampüsü olarak şekillendirilen Ballıca Kampüsü’nün gerek eğitim kabiliyeti gerekse öğrenci hizmet alanlarının daha nitelikli hale gelmesi için yoğun bir emek verdiklerinin altını çizerek, "Samsun Üniversitesinin diğer bölümlerinde olduğu gibi teknik alanlarda da kısa zamanda verilen bu emeğin neticesinin görülüyor. Gerek Samsun Üniversitesini tercih etmek isteyen öğrencilerin gerekse beraber çalışmak üzere üniversitemize başvuran akademisyenlerimizin ilgisinde olağanüstü bir artışın olması bu durumun bir göstergesidir. Bu noktada kuruluşundan bugüne üniversiteye desteğini esirgemeyen Samsun Büyükşehir Belediyesine, özelikle değerli Başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyorum. Şehre ve öğrencilere yönelik hizmetlerin daha da geliştirilmesi için işbirlikleri sürecektir" şeklinde konuştu.

Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin’in hazır bulunduğu ziyaret, kampüste yeni düzenlenen öğrenci yaşam alanlarının incelenmesi ile tamamlandı.

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