Samsunspor’u beyaz perdeye taşıyacak filmde çekimler başlıyor Fuat Yılmaz: “Atatürk’lü armamızı tüm dünya tanıyacak”

Samsun şehrine ve Samsunspor’a hikayesinde özel bir yer veren ‘Canım Dayım’ isimli filmde çekimlerin temmuz ayında başlayacağı duyuruldu. “Samsunun En büyük Markası Samsunspor Olmadan Bu Şehri Tanıtmak Doğru Olmaz” diyen filmin yönetmeni Fuat Yılmaz, çekimlerinin tamamının temmuz ayında Samsun’da başlayacağını söyledi.

Film hakkında çokça soru aldıklarını belirten Fuat Yılmaz, “Filmimizin hikayesinde Samsunspor tarihi, 20 Ocak öncesi ve sonrası 7'den 77'ye Samsunspor sevgisi, kulübün ve camianın büyüklüğü çok özel ve güzel bir şekilde işleniyor. Filmin hikayesi otizmli bir dayı ile kız yeğenin hayat mücadelesini konu alıyor. Bu yönüyle aynı zamanda özel bir farkındalık filmi projesi. Ülkemizi ve Samsun’u tüm dünya arenasında ulusal çapta tanıtacak bir sinema filmi ve tamamlandığında 33 ülke festivalinde gösterimde olacak. Farklı lisan seçenekleriyle birçok ülke festivali gezecek. Bu gösterimlerde Samsunspor’u, fedakar ve cefakar taraftarını en önemlisi de Atatürk’lü armamızı tüm dünyaya tanıtacağız” dedi.

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