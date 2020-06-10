Normalleşme sürecinde çiftçiye destek

Korona salgını nedeniyle üretimlerinde aksama yaşayan çiftçilerin faaliyetlerine Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri destek sağlıyor.

Kovid19 salgınında, normalleşme sürecinin yaşandığı son günlerde Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü faaliyetlerini aksatmadan, çiftçilere en iyi hizmeti sunma ve bakanlık desteklemelerinden azami faydalandırma gayreti ilkesi ile çalışmalarına devam ediyor.

Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi ve Mazot Gübre Desteği müracaatlarının sona yaklaştığı bu günlerde arazi çalışmaları ile birlikte bilgilendirme çalışmalarına da devam ediyor.

Diğer taraftan adım adım hasat dönemi yaklaşan fındıkta yapılacak rekolte çalışması için ekiplerin bahçelerde ön tespitler yaptığı gözlemlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.