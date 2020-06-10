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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Böbrek ve idrar yolu taş hastalıkları

İHA

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, "Teknolojik gelişmeler ve modern yaklaşımlar sayesinde böbrek ve idrar yolu taşlarının sebep olduğu hastalıklarda uygulanan tedavi yöntemleri ile büyük oranda başarı sağlanmaktadır" dedi.

Böbrek ve idrar yolu taş hastalıkları

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, "Teknolojik gelişmeler ve modern yaklaşımlar sayesinde böbrek ve idrar yolu taşlarının sebep olduğu hastalıklarda uygulanan tedavi yöntemleri ile büyük oranda başarı sağlanmaktadır" dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, böbrek ve idrar yolu taş hastalıkları hakkında önemli bilgiler vererek uyardı. Opr. Dr. Gürkan Özkan şu bilgileri verdi:
"Taş Hastalığının belirtileri nelerdir? Yan ağrısı, bulantı kusma, idrarda kanama, yanma, teşhis yöntemleri nelerdir. En sık uygulanan inceleme yöntemleri direkt karın grafiği ve ultrasonografidir. Hastalara herhangi bir uygulama zorluğu oluşturmayan, basit ve pratik yöntemlerdir. Bu yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda ilaçlı böbrek filmi (IVP) veya spiral bilgisayarlı tomografi gibi radyolojik yöntemlerle teşhis konulabilmektedir.
Böbreklerde taş nasıl olur? Taş hastalığı ülkemizde diğer ülkelere nazaran daha sık (ortalama yüzde 15) görülebilmektedir. Taş oluşumunda etkili olan en belirgin faktörler, iklim ve beslenme alışkanlıklarıdır. Genetik yatkınlık en önemli risk faktörlerindendir. Taş hastalığı olan hastaların ailelerinde yüzde 1040 arasında değişen oranlarda taş hastalığı öyküsü mevcuttur. Taş Hastalığı genellikle yirmili yaşlarda başlamakta ve erkeklerde. Biraz daha sık görülmektedir. Böbrekte taşların oluşumu birçok faktörün bir araya gelmesi ile ortaya çıkmaktadır. Böbreklerde şekillenen ve. Atılan idrarın miktarı çok önemli olup, bir takım faktörlerin etkisi ile bazı kimyasal maddelerin idrar yoluyla atılımı artmakta ve alınan sıvı miktarına bağlı olarak azalabilen idrarda bu maddeler kolayca çökerek, küçük kristallerin oluşmasına yol açmaktadır. Bu kristaller şekillendikten sonra hızla büyüyerek böbrek taşlarını oluşturmaktadır.
Kimler risk altındadır? Böbrek taşları erkeklerde kadınlara göre 23 kat daha fazla oluşmaktadır. Sıcak iklimlerde (ülkemizin özellikle güney ve güneydoğu bölgelerinde olduğu gibi) yaz aylarında terlemeye ve yetersiz sıvı alımına bağlı olarak daha sık gerçekleşir. Taşların oluşmasını önlemede en önemli faktör, alınan sıvı miktarıdır. Bünyesi taş oluşturmaya yatkın kişiler, yeteri kadar su içmezse (günde en az 22.5 litre ) idrar miktarı azalacak, idrar daha yoğun bir duruma gelecek ve idrardaki taş oluşturan maddelerin çökmesi ile yeni taşlar oluşacaktır.
Taş hastaları neler yapmalı? Hergün yeteri kadar sıvı alınması ( 22.5 litre, 1012 bardak), sık tekrar eden taş hastalığı durumunda yiyeceklerin düzenlenmesi, düzenli yürüyüş ve egzersizler, stresten uzak bir yaşam tarzının sağlanabilmesi, sık tekrar eden taş hastalıklarında vücutta taş oluşumuna yol açan sebeplerin aydınlatılması amacıyla kan ve idrar örneklerinin incelenmesi ve gereken tedavinin başlatılması, mevcut taşların büyümeden gereken önlemlerin alınması ve taşların uygun yöntemlerle temizlenmesi, ailesinde yaygın taş hastalığı bulunan ve sık sık taş oluşumu ile karşılaşan bireylerin bu konuda deneyimli merkezlerde genetik incelemelerden geçmesi.
Tedavi Yöntemleri nelerdir? Üretoroskopi. Üreter kanalı içerisindeki taşlar düşmezse veya ESWL ile kırılmazsa idrar yolundan üreteroskop denilen aletler yardımıyla girilerek tedavi edilebilirler. Üreteroskoplar 2.53 mm çapında, uzunlukları boyunca bir çalışma kanalı ve görüntüyü sağlayan bir mercek bulunan cihazdır. Rijid yani sert üreteroskoplar ile dış idrar yolu veya mesane geçilip üreten içine girilerek taşlar Holmium lazer veya pnömotik taş kırıcı ile kırılarak tedavi edilir. Bu üreteroskoplar ile alt ve orta üreterdeki taşlar tedavi edilebilirler. Üreterorenoskopik taş tedavisi sonrası, hastalar aynı gün veya bir gün sonra evlerine taburcu edilirler.”

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